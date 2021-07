Pronostic Uruguay Colombie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Copa América

L’Uruguay domine la Colombie

Profitez de 2 paris remboursés de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Uruguay - Colombie :

Ce quart de finale entre l'Uruguay et la Colombie met aux prises deux sélections habituées à disputer les phases finales de compétitions internationales. Laavait atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du Monde tandis que la Colombie s'était arrêtée en huitième de finale. Lors de cette Copa América, les Uruguayens ont mal lancé leur compétition en s'inclinant d'entrée face à l'Argentine qui a fini 1du groupe (1-0). La suite fut en revanche meilleure puisque laa d'abord obtenu un nul face au Chili (1-1) avant de remporter ses deux derniers matchs face à la Bolivie (2-0) et contre le Paraguay (1-0). Absent lors des derniers matchs de qualif' pour le Mondial 2022, Cavani a purgé sa suspension et a effectué son retour dans les rangs de l'Uruguay. L'ancien Parisien a été précieux avec deux buts inscrits dont celui victorieux contre le Paraguay. Son compère habituel, Luis Suarez s'est signalé contre le Chili en égalisant. En terminant fort cette phase de poule, l'Uruguay a accroché la 2place derrière l'Argentine. Oscar Tabarez, le mythique sélectionneur uruguayen, s'appuie sur son habituel groupe avec les Godin, Gimenez, Valverde, Cavani, Vecino ou Bentancur.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Colombie a vécu une phase de poule nettement plus compliquée. En effet, les Colombiens ont très bien démarré en disposant de l'Equateur (1-0) sur une réalisation de Cardona. Les 3 dernières rencontres ont en revanche offerts 3 résultats négatifs avec un contre le Venezuela qui a fini dernier du groupe (0-0), et des revers contre le Pérou (1-2) et le Brésil (2-1). La défaite face à la Seleção fut cruelle puisqu'elle est intervenue après plus de 10 minutes d'arrêt de jeu. Ces résultats font queont finit à la 3e place de leur poule. Pour cette Copa América, le sélectionneur Reinaldo Rueda ne peut pas compter sur ses deux stars, à savoir James Rodriguez et Radamel Falcao. Très fort avec leur club de l'Atalanta, le duo Muriel-Zapata n'a pas donné satisfaction depuis le début de la compétition. Pour ce quart de finale, l'Uruguay et ses joueurs expérimentés pourrait se défaire d'une Colombie décevante depuis le départ de cette Copa.