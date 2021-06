Pronostic Ukraine Macédoine du Nord : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La victoire de l’espoir pour l'Ukraine face à la Macédoine du Nord

L'Ukraine s'était qualifiée brillamment pour ce championnat d'Europe en terminant en première position de son groupe devant des sélections comme le Portugal ou la Serbie. La Ligue des nations, avec des affrontements face à des sélections de 1plan, a permis de constater que les Ukrainiens avaient un palier à franchir pour lutter face aux grosses cylindrées. D'ailleurs, pour son premier match de cet Euro, l'Ukraine jouait à Amsterdam face aux Pays-Bas. Malmenés, les Ukrainiens se sont retrouvés menés de deux buts. Mais alors qu'on les pensait anéantis, les hommes de Shevchenko ont fait preuve d'une superbe réaction. Joueur de West Ham, le capitaine Yarmolenko a tout d'abord signé un chef-d'œuvre, qui s'est fini dans la lucarne de Skelenburg. Lea ensuite été imité par l'attaquant de La Gantoise Yaremchuk, auteur d'une grosse saison en Belgique (20 buts en championnat). Revenue au score, l'Ukraine a montré sa fébrilité en encaissant un but à quelques minutes de la fin qui a détruit son incroyable come-back. Face à l'adversaire le plus faible du groupe sur le papier, les Ukrainiens n'ont pas le choix et doivent s'imposer face à la Macédoine.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Macédoine du Nord est le petit Poucet de la compétition, mais n'arrive pas vaincue lors de cet Euro. D'ailleurs, pour leur premier match, les partenaires d'Alioski ont posé des problèmes à l'Autriche pendant près de 80 minutes. Véritable star au pays, le capitaine Pandev s'est signalé en inscrivant le but égalisateur de sa formation avant de lâcher physiquement en fin de match (défaite 3-1 score final). Pour participer à son premier Euro, la sélection macédonienne avait utilisé le chemin tumultueux des barrages de la Ligue des nations où elle avait dominé tour à tour le Kosovo et la Géorgie. Malgré un bon premier match, la petite sélection a affiché des limites défensives et semble déjà satisfaite d'être présente à cet Euro historique pour elle. A priori au-dessus et visant une qualification en 8, l'Ukraine devrait se reprendre à Bucarest face à une Macédoine du Nord limitée.