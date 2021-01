Pronostic Udinese Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Atalanta enfonce l'Udinese

Equipe souvent compliquée à jouer ces dernières années, l'Udinese est en train de flancher. Le club du Frioul n'a en effet pris que 3 points sur les 7 dernières journées de Serie A, et c'était lors de 3 matchs nuls face à des équipes également en difficultés (Crotone, Bologne et Cagliari). Ce week-end, la bande à Rodrigo de Paul s'est inclinée sur la pelouse d'une Sampdoria irrégulière (2-1), enchaînant une deuxième défaite consécutive. En face, l'Atalanta est 6du classement et joue le top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions, dont les Bergamasques va jouer cet hiver les 1/8de finale pour la deuxième année consécutive. Invaincu depuis 11 matchs toutes compétitions confondues, l'Atalanta est en forme puisqu'elle a remporté 4 de ses 5 derniers matchs (Sassuolo, Parme, Benevento et Cagliari en Coupe), pour 1 nul concédé ce week-end face au Genoa. Contre une équipe de l'Udinese en perdition, les hommes de Gasperini pourraient logiquement s'imposer.