Pronostic Tsitsipas Medvedev : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Roland Garros

Tsitsipas prend sa revanche sur Medvedev

Après leur confrontation en demi-finale de l'Open d'Australie en début d'année, Tsitsipas et Medvedev se retrouvent cette fois en quart de finale de Roland Garros. Ces deux joueurs confirment qu'ils font partie des plus sérieux outsiders au titre, derrière les 2 grands favoris que sont Nadal et Djokovic. Cinquième mondial, Tsitsipas réalise une très bonne saison sur terre battue. En effet, le Grec s'est imposé à Monte-Carlo en dominant Rublev, avant de s'incliner en finale de Barcelone face à Nadal, après un beau combat de 3H40. Victorieux à Lyon, quelques jours avant débuter Roland-Garros, Tsitsipas avait fait le plein de confiance et confirme lors de ce début de tournoi. Impressionnant, le joueur grec s'est défait de Chardy, de Martinez, d'Isner et en 8de finale de Carreno Busta. Depuis le début de la Quinzaine, il n'a perdu qu'un set, face à un Isner énorme sur sa mise en jeu. Parfaitement affûté, le Grec se montre très costaud dans son jeu mais aussi sur le plan mental. Ce mardi, Tsitsipas joue une place dans le dernier carré face à un adversaire qui ne lui réussit guère habituellement, Medvedev (6-1 pour le Russe francophone dans les précédents duels). En face, Daniil Medvedev sort de deux saisons extraordinaires au cours desquelles il a remporté plusieurs Masters 1000 mais aussi où il a disputé des finales de Grand Chelem. Habituellement en difficulté à Roland Garros, le joueur russe a pour la première fois passé le 1er tour. Solide, il s'est successivement imposé face à Bublik, Paul, Opelka et contre le Chilien Garin en 8de finale. Ses premiers tournois de l'année sur terre battue ne laissaient pas présager d'un si bon parcours Porte d'Auteuil. Finaliste à Melbourne, le numéro 2 mondial avait ayssu remporté le tournoi de Marseille. En cas de succès à Paris, Medvedev pourrait prendre la place de numéro 1 au classement ATP. Demi-finaliste ici l'an passée, Tsitsipas, beaucoup plus à l'aise sur l'ocre que son adversaire, devrait s'imposer et décrocher son ticket pour le dernier carré.