Pronostic Troyes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Champion de Ligue 2 la saison passée, Troyes connaît un départ compliqué dans l'élite. En effet, après 9 journées de championnat, les Troyens se trouvent seulement en 17position avec le même nombre de points que le premier relégable, Metz. Depuis le départ de ce nouvel exercice, l'ESTAC ne s'est imposé qu'une seule fois, en déplacement à Metz (0-2). Dans leur stade de l'Aube, les hommes de Laurent Batlles ont disputé 4 rencontres pour un bilan de deux nuls face à Montpellier (1-1) et Angers (1-1), pour des revers contre le Paris Saint-Germain (1-2) et Monaco (1-2). Lors de la dernière journée, Troyes a confirmé sa mauvaise passe en s'inclinant en déplacement sur la pelouse de la Beaujoire face à Nantes (2-0). Le club troyen possède la pire attaque du championnat en compagnie de l'AS Saint-Etienne avec seulement 8 buts inscrits. De son côté, l'OGC Nice réussit une très bonne entame sous les ordres de Christophe Galtier. En effet, après 9 journées, les Aiglons sont positionnés en 3place avec seulement deux points de retard sur le 2, Lens. De plus, la formation azuréenne a été pénalisée d'un point suite aux incidents survenus face à l'OM. Avec un match en retard à jouer face aux Phocéens, la formation niçoise est potentiellement deuxième de Ligue 1. Champion de France avec Lille l'an passé, Christophe Galtier a déjà imposé sa patte dans le Sud de la France. En effet, le bilan des Aiglons est très bon avec 5 victoires, deux nuls pour un seul revers face à Lorient. Les Niçois restent sur deux victoires face à Saint-Etienne (0-3) et Brest (2-1). L'OGC Nice dispose d'un potentiel offensif impressionnant avec Gouiri (6 buts), Delort (4) et Dolberg (3). De plus le retour de Dante, suite à sa sévère blessure, donne de la stabilité à la défense des Aiglons. Face à un promu en difficulté devant, Nice qui a la meileurre défenseur du championnat devrait s'imposer et confirmer sa place dans le Top 3.