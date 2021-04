Pronostic Troyes Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se relance face à Guingamp

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader de Ligue 2 depuis de nombreuses semaines, Troyes semblait se diriger tout droit vers la Ligue 1. Mais les récentes contre-performances face à Nancy (1-5) et contre Amiens (3-1) ont estompé cette impression et ont permis aux équipes de derrière de se rapprocher. L’ESTAC se retrouve désormais sous pression dans l’obligation de renouer avec le succès pour conserver l’une des deux premières places, qui offrent une montée directe. Les deux récents revers ne doivent pas faire oublier l’excellente saison des hommes de Laurent Batlles qui pratiquent un jeu très plaisant. Avant sa déroute à domicile face à l’ASNL, le club troyen était très performant dans son Stade de l’Aube. En effet, Troyes possède le meilleur bilan de la Ligue 2 à domicile. De plus, Batles a pu profiter de la trêve internationale pour préparer ses hommes à cette confrontation face à des Guingampais dans le dur.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, l’En Avant se trouve dans une fâcheuse situation à la 18place du classement. Cependant, les Bretons ont toujours la possibilité de se sauver car ils ne comptent qu’un point de retard sur Pau et Dunkerque, qui les précède. Les hommes de Frédéric Bompard avaient parfaitement réagi après la claque reçue au Roudourou par Clermont (0-5) en s’imposant en Corse face à l’AC Ajaccio (0-2). Lors de la dernière journée, Guingamp s’est contenté de partager les points avec une équipe de Rodez en forme (1-1). L’En Avant, en quête de points, se déplace dans l’Aube avec pour objectif d’accrocher un nul. Désireux de relancer la machine, Troyes devrait s’imposer face à une équipe guingampaise qui lutte pour sa survie.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !