Pronostic Toulouse Nantes : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue 1

Toulouse continue sa moisson à domicile face à Nantes

En barrage d'accession pour la Ligue 1, Toulouse reçoit Nantes au Stadium ce jeudi lors d'un match aller très important. Alors qu'on pensait à un moment que le Téfécé allait pouvoir remonter directement en finissant dans le top 2 de la Ligue 2, le club a été touché par la covid et a vu Clermont le dépasser au classement. Finalement 3, Toulouse a eu l'avantage de ne jouer qu'un barrage entre équipes de Ligue 2 avant cette rencontre, et qui plus est à domicile. Alors qu'il avait remporté 11 de ses 12 derniers matchs dans son Stadium, l'équipe entraînée par Patrice Garande a confirmé sa force dans son Stadium en écrasant Grenoble 3-0 avec des buts de Spierings, Koné et Healey soit trois hommes forts de la saison. En face, Nantes a signé une remontada fantastique au classement en fin de saison et beaucoup de monde pensait que battre un Montpellier ne jouant plus rien lors de la dernière journée ne serait qu'une formalité. Mais comme cela avait été le cas avec le Sochaux de Renard face au Toulouse de Dupraz en 2014, la dernière marche a été trop haute pour l'équipe qui signait une. Obligé de jouer les barrages, Nantes a un match compliqué à jouer à l'extérieur face à des Toulousains très forts à domicile et qui ont eu 2 jours de récupération supplémentaires par rapport à Nantes. Au Stadium, le Téfécé pourrait s'imposer sur ce match aller.