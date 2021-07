Pronostic Toulouse AC Ajaccio : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Toulouse un statut à assumer face à Ajaccio

Relégué de Ligue 1 au terme de la saison 2019-20, le Toulouse Football Club a raté de peu de retrouver l'élite française. En effet, les Toulousains, malgré un départ laborieux, ont réalisé une saison intéressante, à la fois sur le plan du jeu mais aussi sur les résultats obtenus. Cependant, le club haut-garonnais a craqué en toute fin de saison et a laissé Troyes et Clermont prendre les 2 accessits directs pour la Ligue 1. Pas épargné par les circonstances exceptionnelles actuelles, Toulouse a été touché de plein fouet par le Covid au pire des moments et a été contraint de disputer plusieurs rencontres dans un lapse de temps réduit en fin d'exercice. Qualifié pour les barrages, le TFC a tout d'abord dominé Grenoble (3-0) avant de passer tout proche de la promotion face à Nantes (2-2), où le nombre de buts marqués à l'extérieur a fait la différence. Lors du mercato estival, le club a perdu Machado, parti à Lens, ou Bayo de retour au Celtic. Sinon, la principale recrue n'est autre que Philippe Montanier qui a pris la place de Patrice Garande. Le nouveau coach des Pitchounes, peut toujours compter sur ses cadres de la saison dernière avec Healey, Spierrings, Dejaegerre, Van den Boomen, Antiste mais également sur le meilleur joueur de L2, le prometteur Adli. Pour son dernier match de préparation, Toulouse a fini sur un succès face à Rodez (2-0).

De son côté, Ajaccio avait été avec Clermont et Troyes l'un des grands perdants de l'arrêt de la saison 2019-20. En effet, au moment où les compétitions ont pris fin, la formation corse était en course pour les playoffs de promotion. La saison dernière a en revanche été nettement plus compliquée, même si au final, les Ajacciens ont connu un maintien relativement facile, avec la 13e place du général. Les hommes d'Olivier Pantaloni ont connu une préparation intéressante avec trois victoires pour débuter face à Bastia-Borgo, Quevilly Rouen et Laval. Ensuite, les Corses ont été tenus en échec par Caen avant de s'incliner contre Nîmes. Grand favori à la montée directe, Toulouse devrait faire le taf lors de cette première journée en s'imposant contre Ajaccio.