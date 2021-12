Pronostic Tottenham Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Tottenham en progrès face à Crystal Palace

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham Crystal Palace :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le départ de Pochettino, Tottenham a perdu de sa régularité dans ses résultats. En effet, sous les ordres de l’Argentin, les Spurs avaient l’habitude de se qualifier pour la ligue des Champions et avaient même atteint la finale face à Liverpool. Le déclin s’est ensuite poursuivi sous José Mourinho, malgré une finale de Carabao Cup. Arrivé cet été, Nuno Espirito Santo n’aura tenu que 10 journées dans le Nord de Londres. Pour relancer le club, Tottenham a misé sur Antonio Conte, champion d’Italie avec l’Inter l’an passé. Depuis l’arrivée de l’Italien, la formation londonienne va bien mieux même s'il a connu une défaite mémorable en Slovénie face à Mura en Conference League. En championnat, les Spurs se sont montrés costauds à domicile avec plusieurs succès importants face à Leeds, Brentford et Norwich. Touchés par le Covid, les partenaires d’Hugo Lloris ont retrouvé la compétition face à Liverpool dimanche dernier, contre lesquels ils ont livré une excellente prestation qui s’est conclue sur un match nul (2-2). Malgré ce partage des points, Conte pouvait être content de la prestation de ses hommes qui ont réalisé de jolis mouvements. De plus, Harry Kane a retrouvé le chemin des filets après avoir connu une entame de championnat délicate. Sur leur lancée, lesse sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Carabao Cup en dominant West Ham (2-1) en milieu de semaine, grâce à des réalisations de Bergjwin et Lucas.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Crystal Palace a décidé de changer de visage à l’intersaison en confiant l’équipe à Patrick Vieira. Le nouvel entraîneur desprône un jeu nettement plus offensif que celui de Roy Hodgson. De plus, l’ancien coach de l’OGC Nice a opéré un recrutement intéressant avec quelques jeunes recrues prometteuses à l’image des Guehi, Gallagher, Odsonne Edouard ou Olise. La formation du sud de Londres se retrouve en 11position avec 9 points d’avance sur le premier relégable. Après avoir connu 3 revers consécutifs face à Aston Villa, Leeds et Manchester United, Palace s’est repris en dominant Everton (2-1) et en prenant un point face à Southampton (2-2). Solide à domicile (sur 3 victoires en PL) et mieux depuis l'arrivée de Conte, Tottenham devrait prendre le dessus sur Crystal Palace et confirmer les progrès entrevus face à Liverpool et West Ham.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !