Pronostic Suède Kosovo : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

La Suède revient dans le coup face au Kosovo

Quart de finaliste du Mondial 2018, la Suède est parvenue à sortir de son groupe lors du dernier championnat d'Europe, mais s'est ensuite inclinée face à l'Ukraine en huitième de finale. Cet Euro a permis de voir la nouvelle garde suédoise portée par le talent du duo Isak – Kulusevski. A leurs côtés, on retrouve des éléments cadres comme Forsberg, Claesson ou le capitaine Lindelof. La grande absence du côté des Suédois est celle de Zlatan Ibrahimovic qui avait effectué son retour quelques mois avant l'euro. Blessé, le joueur du Milan est en phase de convalescence. Lors du dernier rassemblement, la Suède a tout d'abord réalisé une superbe performance pour s'imposer face à l'Espagne (2-1), le grand favori du groupe. En revanche, les Suédois n'ont pas su enchaîner et se sont inclinés face à la Grèce (2-1). Néanmoins, la sélection suédoise pourrait devancer la Roja en remportant ses deux matchs de retard dans ce groupe. De son côté, le Kosovo est une nation en progression mais qui reste tout de même assez loin des meilleures, comme le montrent ces résultats dans ces éliminatoires. En effet, le Kosovo n'a remporté qu'une seule rencontre face à la Géorgie (1-0) et a partagé les points avec la Grèce (1-1), pour des défaites face à l'Espagne (3-1 et 2-0) et la Suède (3-0) lors du match aller. La sélection kosovare fait preuve de combativité et peut compter sur Rashani, révélation de ce début de saison avec Clermont. En plus du joueur auvergnat, le Kosovo possède des éléments évoluant dans les grands championnats comme Rashica à Norwich, Muriqi à la Lazio ou Brahmani à Naples. A domicile et tournée vers la 1re place, la Suède devrait faire le taf face au Kosovo dans un match, comme souvent à moins de 4 buts.