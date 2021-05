Pronostic Strasbourg Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match ouvert entre Strasbourg et Montpellier

En accrochant un très bon point du match nul à Marseille lors de la dernière journée (1-1), Strasbourg pensait avoir réalisé une excellente opération dans l'optique du maintien. Les victoires nantaises et lorientaises ont rapidement stoppé la joie alsacienne. Actuellement, les hommes de Thierry Laurey comptent 4 points d'avance sur le FC Nantes et restent en danger. De plus, les Strasbourgeois ont deux matchs pas évidents à jouer lors des deux dernières journées face à Nice et Lorient. Les Alsaciens ont seulement remporté une seule rencontre lors des 7 dernières jouées, face à une formation bordelaise, alors pas au mieux. Pour son dernier match à la Meinau, Strasbourg a perdu un match important face à Nantes (1-2). En quête de points, les partenaires de Ludovic Ajorque vont tenter de se reprendre lors de la réception de Montpellier.

De son côté, le club héraultais a dit adieu à ses derniers espoirs de décrocher une place européenne en s'inclinant sur sa pelouse face à l'AS Saint-Etienne (1-2). Bien parti avec l'ouverture du score d'Andy Delort, Montpellier a ensuite été dominé par des Stéphanois qui ont mérité leur victoire. Cette seconde défaite de rang après celle face à Nice (3-1) laisse penser que la bande à Michel Der Zakarian va se concentrer sur la demi-finale de Coupe de France face au PSG. Cependant, MDZ devrait tout de même s'appuyer devant sur son duo Delort – Laborde très performant depuis le départ de la saison. Comme lors des 8 dernières journées de Ligue 1 disputées par Montpellier et comme lors des 6 derniers matchs des Strasbourgeois, on devrait voir des buts de chaque côté.