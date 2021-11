Pronostic Sporting Besiktas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Sporting enchaîne face au Besiktas

Dans ce groupe C dominé par l'Ajax et le Borussia Dortmund, le Sporting Lisbonne n'a pas dit son dernier mot dans le cadre de la qualification pour les huitièmes de finale. En effet, les Portugais pointent en troisième position avec 3 points de retard sur le club allemand. Mal parti dans cette Ligue des Champions avec une cuisante défaite à domicile face à l'Ajax (1-5), le club lisboète est ensuite monté en puissance avec une courte défaite en Allemagne face au Borussia Dortmund (0-1). Lors de la dernière journée de poule, la formation portugaise a réalisé une excellente opération en maitrisant facilement le Besiktas en Turquie où il n'est jamais facile de gagner (1-4). Cette victoire de l'espoir confirme la bonne dynamique actuelle du Sporting, victorieux de ces 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. En championnat du Portugal dont il est le tenant du titre, le Sporting s'est replacé en tête avec le FC Porto avec 5 victoires consécutives. De son côté, le Besiktas champion de Turquie la saison passée au terme d'une dernière journée complétement folle connait une entame de Ligue des Champions compliquée. En effet, le club turc a perdu ses trois premiers matchs face au Borussia Dortmund (1-2), l'Ajax (2-0) et donc le Sporting (1-4). Avec 0 point au compteur, le Besiktas n'a pas le droit à l'erreur ce mercredi au Portugal mais va se déplacer une nouvelle fois sans beaucoup de ses stars puisque Vida, Rosier, N'Koudou, Batshuayi et Pjanic sont annoncés forfait. Au niveau national, les partenaires de Michy Batshuayi pointent seulement en 4position avec 7 points de retard sur le leader, Trabzonspor. Plutôt costaud dans son stade, le Besiktas s'est en revanche incliné lors de ses 3 derniers déplacements, de mauvais augure avant ce voyage au Portugal. Revigoré par son succès lors du match aller, le Sporting semble en mesure d'enchaîner face au Besiktas et de se replacer dans la course à la qualification, dans un match un peu moins ouvert qu'à l'aller au vu des absences devant pour les Turcs.