Pronostic Sochaux Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse fait un grand pas vers la Ligue 1 à Sochaux

L'affiche de la 34journée de Ligue 2 met aux prises ce mardi le FC Sochaux à Toulouse. La formation doubiste occupe actuellement la 5place du championnat avec seulement 4 points de retard sur la 2. A l'instar de la plupart des autres équipes du haut de tableau, le FCSM est en grande forme avec 4 victoires consécutives et participe à une superbe course pour la montée. Lors de la dernière journée, les Sochaliens sont allés s'imposer chez le Nîmes Olympique (1-3) en dominant largement la rencontre. Lors des journées précédentes, les partenaires de l'excellent Weissbeck, absent samedi, avaient dominé Rodez, Quevilly-Rouen et Nancy. De son côté, Toulouse devrait selon toute vraisemblance retrouver la Ligue 1. En effet, les Hauts-garonnais comptent 8 points d'avance sur le 2et surtout 9 sur le 3avec 5 journées à disputer. Lors des 11 dernières journées, le TFC s'est imposé à 10 reprises dont le week-end dernier face à Quevilly Rouen (2-0). Face à un solide promu, les hommes de Montanier s'en sont remis à leur buteur gallois Healey qui a inscrit son 20but de la saison, avant que le brésilien Ratao n'aggrave le score en toute fin de match. Impressionnant, Toulouse n'est plus qu'à un pas de la Ligue 1 et pourrait poursuivre sur son excellente dynamique en prenant le dessus sur Sochaux comme à l'aller (victoire 4-1).