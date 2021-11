Pronostic Sheriff Tiraspol Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Sheriff fait moins peur à l’Inter

Champion de Moldavie, le Sheriff Tiraspol a débuté sa campagne de Ligue des Champions dès le début du mois de juillet. En effet, le Sheriff a disputé plusieurs tours de barrages au cours desquels il s'est notamment défait de l'Etoile Rouge Belgrade et du Dinamo Zagreb, preuve qu'il n'est pas là par hasard. Sur sa lancée, la formation moldave a réalisé deux exploits lors des deux premières journées de la phase de groupe en dominant le Shakhtar Donetsk (2-0) et surtout le Real Madrid (1-2) à Santiago Bernabeu, pour ce qui est la plus grande victoire jamais obtenue pour cette modeste formation. En revanche, les Moldaves ont vu leur belle série s'arrêter à Giuseppe Meazza en s'inclinant face à l'Inter (2-1). Avec 6 points au compteur, le Sheriff est actuellement en tête du groupe et pourrait même se rapprocher de la qualification en cas d'exploit à domicile face à l'Inter. En s'imposant face à Petrocub ce week-end (0-2), alors leader du championnat, le club de Tiraspol a effectué un très beau rapproché au classement. Le Sheriff ne compte plus que 3 points de retard avec 3 matchs de retard à jouer. La saison dernière, l'Inter Milan a remporté un nouveau après 10 années d'attente. Les Nerazzurri ont mis fin à la domination de la Juventus et sont dans le coup lors de ce nouvel exercice. En effet, les hommes de Simone Inzaghi sont en 3position avec 7 points de retard sur un duo Milan – Napoli qui tourne à plein pot. Dimanche prochain, l'Inter affronte son grand rival rossonero dans un derby sans doute crucial pour le reste de la saison. En Ligue des Champions, la formation intériste n'a pas été vernie en étant injustement battue lors de la 1journée par le Real Madrid en toute fin de rencontre (0-1). Ensuite, le club italien n'a pas pu faire mieux qu'un match nul en Ukraine face au Shakhtar (0-0). Finalement, l'Inter a décroché son premier succès lors du match aller face au Sheriff (1-2). En confiance après ses 2 derniers bons matchs (deux victoires 2-0 face à Empoli et l'Udinese), la formation nerazzurri compte sur ses éléments offensifs, à savoir les Dzeko, Martinez et Correa pour ramener les 3 points de Moldavie mais avec un Sheriff compliqué à jouer comme à l'aller.