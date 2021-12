Pronostic Saint-Etienne Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes retrouve des couleurs à Saint-Etienne

Dernier de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne vit une première partie de saison cauchemardesque. Les Verts sont cependant toujours dans le coup pour le maintien puisqu’ils ne comptent que deux points de retard sur le 1non relégable. Dans le dur lors de l’entame de ce nouvel exercice, Sainté s’était repris en novembre en enchainant deux succès consécutifs face à Clermont (3-2) et Troyes (1-0). Ensuite, les joueurs du Forez se sont inclinés face au PSG (1-3) dans une rencontre où l’expulsion sévère de Kolo a été déterminante. Pas épargné par les décisions arbitrales défavorables, l’ASSE a été battu à Brest mercredi sur un penalty discutable de Faivre (1-0). Comme souvent pour les équipes dans le dur, les Verts ont pensé revenir au score mais ont frappé à deux reprises les montants bretons, symbole de la malchance des Verts. Pour la réception de Rennes, Puel pourra compter sur les retours de l’important portier Etienne Green, mais aussi de Youssouf au milieu de terrain.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Rennais a certainement été la formation la plus impressionnante des dernières semaines jusqu'à mercredi. En effet, les Rouge et Noir ont aligné 13 rencontres sans la moindre défaite avec un excellent bilan de 10 succès pour 3 nuls. Cette excellente dynamique a permis au club rennais de décrocher une qualification en 8de finale de la Conference League mais aussi d’être sur le podium de la Ligue 1. Excellents lors des dernières rencontres, les Bretons avaient notamment dominé Lyon (4-1), Montpellier (2-0) ou Lorient (0-2). En revanche, la belle série des hommes de Génésio s’est arrêtée en milieu de semaine face à l’effroyable efficacité des Lillois (1-2). Malgré ce revers, les Rennais ont conservé leur place sur le podium et ne comptent qu’un seul point de retard sur l’OM, 2e, qui compte un match en retard. Depuis son arrivée en Bretagne, Gaëtan Laborde est incroyable et occupe la seconde place des meilleurs buteurs avec 9 réalisations. Face à une équipe stéphanoise fébrile, Rennes devrait être en mesure de se relancer en s’imposant dans le Forez.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !