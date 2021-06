Pronostic République Tchèque Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur République Tchèque - Angleterre !

Nos paris sur République Tchèque - Angleterre

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez de 250€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 150€ habituellement)

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Une République Tchèque surprenante

Une Angleterre en rodage

Enfin du changement chez les Anglais ?

Les compo probables :

Le réveil anglais

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce République Tchèque - Angleterre:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur l'affiche République Tchèque - Angleterre de ce mardi, on vous propose de parier chez 2 sites vous offrant un bonus spécial pendant l’Euro :1-vous offre2-qui vous offre- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines mises- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !Qualifiée pour ce championnat d’Europe en finissant 2de son groupe derrière … l’Angleterre, la République Tchèque réalise un excellent début d'Euro. Pour leur premier match, les Tchèques ont dominé l’Ecosse (2-0) sur un doublé de l’attaquant du Bayer Leverkusen, Patrick Schick. L’attaquant tchèque a été exceptionnel et a notamment inscrit un but de plus de 40m. Sur sa lancée, l’ancien joueur de la Roma et Leipzig a ouvert le score sur penalty face à la Croatie (1-1). Ces bons résultats permettent aux Tchèques d’occuper la première place du groupe à l’heure de débuter cette dernière journée, et confirment également la bonne impression laissée par la sélection lors des derniers mois avec une promotion en Ligue des nations et un nul face à la Belgique en éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.Annoncée comme l’un des grands favoris au titre, l’Angleterre réalise un début d’Euro poussif. Excepté lors des 20 premières minutes de son match face à la Croatie, les Anglais ont été décevants. En effet, malgré leur victoire face aux Croates (1-0), les hommes de Southgate n’ont pas impressionné. Pour leur 2match, les Three Lions étaient attendus face à leurs voisins écossais. Battus dans l’envie, les Anglais se sont contentés du nul. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l’Angleterre avait montré des signes de progression ces derniers mois qui en avait fait la co-favorite de cet Euro avec la France au début de la compétion. La tactique employée et certains joueurs utilisés par Southgate sont fortement contestés Outre-Manche. Le niveau de jeu globalement décevant de ses hommes lors des deux premières journées pourrait le pousser à apporter quelques changements.Pour cette dernière rencontre de poule, la République Tchèque devrait s’appuyer sur un XI semblable à celui aligné lors des 2 premières journées. Surprise de ce groupe, la Tchèquie compte évidemment sur Patrick Schick, meilleur buteur du tournoi jusqu’à présent. Soucek et Coufal, joueurs de West Ham, retrouveront face à eux de vieilles connaissances de la Premier League et auront à cœur de confirmer leur excellente saison. Du côté de l’Angleterre, Southgate devrait opérer à plusieurs changements. En effet, le sélectionneur britannique devrait apporter un peu de vitesse dans le jeu de son équipe. A ce niveau, les Grealish, Rashford ou Sancho pourraient avoir leur carte à jouer. Cantonnés sur le banc des remplaçants, le capitaine des Villans, Grealish devrait être titularisé pour ce match décisif, au détriment d’un Sterling décevant, malgré son but face à la Croatie. En plein doute, Harry Kane reste le capitaine le meilleur attaquant des Three Lions, et devrait être titularisé. Les supporters anglais comptent sur son réveil face aux Tchèques.: Vaclik - Coufal, Celutska, Kalas, Boril - Soucek, Holes - Masopust, Darida, Jankto - Schick.: Pickford - James, Stones, Mings, Shaw - Phillips, Rice, Mount - Foden, Kane, Grealish.Loin du compte lors des deux premières rencontres, l’Angleterre doit élever son niveau de jeu lors de cette dernière opposition de poule. Les Anglais font face à des Tchèques en confiance après leurs deux bons matchs face à l’Ecosse et la Croatie mais qu'ils avaient dominé lors des éliminatoires pour cet Euro. En effet, les Tchèques s’étaient inclinés lourdement à Wembley (5-1) lors de la 1re journée. Meilleur buteur de ces éliminatoires avec 12 buts, Kane devra se réveiller, et on pourrait assister à un beau duel de buteurs avec Patrik Schick. Devant son public, une Angleterre légèrement remaniée pourrait faire le travail.avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, avec le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic République Tchèque Angleterre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !