Pronostic Rennes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes est lancé face à Strasbourg

L'arrivée de Bruno Génésio en fin de saison dernière avait relancé le Stade Rennais alors en difficulté. Cette bonne fin de saison lui avait offert la possibilité de décrocher une place dans la nouvelle Conference League. Dans cette nouvelle compétition, les Bretons se comportent bien avec un nul face à Tottenham (2-2) et des succès sur le Vitesse Arnhem (1-2) et sur la formation slovène de Mura jeudi (1-2). Après des débuts poussifs en Ligue 1, le club rennais est monté en puissance ces dernières semaines. Le large succès obtenue face à Clermont (6-0) semble avoir été un déclic pour les hommes de Génésio. En effet, ses protégés sont invaincus lors des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. De plus, les Bretons ont décroché une victoire de prestige face au Paris Saint-Germain au Roazhon Park (2-0). Arrivé de Montpellier, Gaëtan Laborde s'est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe (7 buts) tandis que Sulemana est également une bonne trouvaille. La semaine passée, Rennes s'est imposé tranquillement à Metz (0-3) avec un but des deux recrues.

En face, le Racing Club de Strasbourg a également connu une entame poussive mais semble avoir trouvé son rythme de croisière lors des dernières semaines. En effet, les Alsaciens ont remporté 4 de leurs 7 derniers matchs disputés, avec des succès sur Brest, Metz, Lens et face à l'AS Saint-Etienne. Le week-end dernier, les Strasbourgeois ont parfaitement profité de leur supériorité numérique pour s'imposer largement face à des Verts dans le dur (5-1). Cette belle victoire a permis à Strasbourg de remonter en 8position avec seulement 4 points de retard sur le 2. Au regard de ses performances des dernières semaines, le Stade Rennais a les armes pour se défaire de Strasbourg qui avait perdu à Paris et Lyon sur ses 2 premiers matchs à l'extérieur de la saison.