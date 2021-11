Pronostic Rennes Mura : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Rennes solide face à Mura

Grâce à une excellente dernière ligne droite la saison passée et l'arrivée de Bruno Génésion, le Stade Rennais est parvenu à décrocher une place dans cette nouvelle Conference Ligue. Les Bretons sont plutôt bien partis dans sa poule puisqu'après avoir résisté à Tottenham au Roazhon Park (2-2), ils sont allés s'imposer à Arnhem (1-2) et à Mura (1-2). A mi-parcours, les hommes de Bruno Genésio occupent la tête de leur groupe avec 1 point d'avance sur le Vitesse Arnhem et 3 sur les Spurs de Tottenham. Cette bonne passe confirme également la dynamique actuelle des Rennais, invaincus lors de leurs 8 derniers matchs toutes compétitions confondues avec un bilan 6 succès et 2 nuls, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, la formation bretonne s'est replacée en 5position mais a connu un coup d'arrêt le week-end dernier en étant tenu en échec à Troyes (2-2). Solide dans son Roazhon Park, Rennes reste sur trois succès sans avoir concédé le moindre but face à Clermont, le Paris Saint-Germain et Strasbourg.

De son côté, la formation slovène de Mura est évidemment le « petit Poucet » de ce groupe. Après 3 journées, les Slovènes sont toujours à la recherche de leur premier point après avoir perdu face à Tottenham (5-1), le Vitesse Arnhem (0-2) et contre le Stade Rennais (1-2). Mura a débuté sa saison début juillet avec les barrages de la Ligue des Champions et une élimination dès le 3tour par Ludogorets. Ensuite basculé dans les barrages de l'Europa League, le club slovène n'a pas réussi à passer l'obstacle du Sturm Graz qui peine actuellement dans la poule de C3 de Monaco. Dans son championnat national, Mura n'est pas non plus au mieux puisqu'il se trouve en milieu de tableau avec 6 points de retard sur le leader, Ljubljana. Face au modeste club slovène de Mura, le Stade rennais devrait s'appuyer sur sa solidité pour accrocher un nouveau succès à domicile sans encaisser de but.