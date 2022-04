Pronostic Rennes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes plus fort que Monaco

Equipe la plus en forme de Ligue 1 avec l'OM, Rennes se dispute d'ailleurs la place de dauphin du PSG avec les Marseillais. Si le Stade Rennais est 3 points derrière les Phocéens, il ne joue plus la Ligue Europa Conférence et peut donc se concentrer uniquement sur le championnat de France. En Ligue 1, Rennes reste sur 7 victoires et 1 nul lors des 8 dernières journées. Ce nul avait été obtenu il y a 15 jours à Nice dans un match que les hommes de Génésio, impressionnants de rapidité dans les phases offensives, avaient dominé. La semaine dernière, Rennes a rapidement mené 3-0 à Reims (doublé de Bourigeaud et 18but de la saison pour Terrier) avant de se faire peur en fin de match malgré la victoire (score final 3-2 à l'extérieur). D'autant que Doumbia a raté un penalty pendant la rencontre.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Monaco est également en forme et effectue une belle remontée au classement. Annoncé en mars comme fini dans la course à l'Europe, l'ASM est désormais 5de Ligue 1 grâce à sa série en cours de 3 victoires consécutives, avec une seule unité de retard sur des Niçois moins bien. En revanche, mis à part son succès probant face à un PSG fantomatique avant la trêve internationale (3-0), les hommes de Philippe Clement n'ont pas convaincu sur leurs 2 dernières victoires face à des mal-classés, que ce soit à Metz (1-2), ou dimanche dernier au Louis II face à Troyes (2-1). Beaucoup plus serein dans le jeu et sur 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues dans son stade, Rennes pourrait s'imposer ce vendredi soir face à Monaco.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !