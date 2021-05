Pronostic Real Madrid Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid fait le taf face à Villarreal

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid Villarreal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mal parti en début de saison, le Real Madrid s’est ensuite repris et se retrouve désormais à deux points de l’Atlético. Toujours en course pour le titre, lessont dans l’obligation de s’imposer et de compter sur un faux-pas des Colchoneros pour enchaîner un second titre consécutif en Liga. Sans se montrer transcendant, le Real a fait le job pour remonter au classement. De plus, Zinedine Zidane n’a pas été épargné par les blessures tout au long de la saison. La défense du club madrilène est le secteur actuel le plus touché puisque les Vazquez, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Carvajal et Varane sont indisponibles. Lors des dernières journées, les protégés de ZZ se sont défaits de Grenade (1-4) et de l’Athletic Bilbao (0-1). Pour s’imposer face à Villarreal, le Real compte sur son meilleur joueur Karim Benzema, auteur de 22 buts en Liga cette saison, et rappelé en Bleu pour participer à l’Euro.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villarreal réalise une très belle saison puisque le Sous-Marin jaune est en finale de l’Europa League face à Manchester United et avec une 7place en Liga. Les hommes d’Unai Emery sont assurés de participer à une compétition européenne puisqu’avec leur position actuelle, ils participeraient à la nouvelle Conference League. En revanche, Villareal peut toujours viser l’Europa League puisque le Betis Séville et la Real Sociedad ne comptent que deux points d’avance. Victorieux de ses deux derniers matchs face à Valladolid (0-2) et le FC Séville (4-0), le Sous-Marin jaune s’attend à un match compliqué face à une équipe du Real, obligé de s’imposer. A domicile, le Real Madrid devrait être en mesure de s’imposer face à Villareal, qui devrait avoir en tête sa finale de C3 à disupter face à Manchester United du milieu de semaine prochaine.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Villarreal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !