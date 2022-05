Pronostic Real Madrid Manchester City : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue des Champions

100€ remboursés en CASH chez PMU sur Real - Manchester City !

Attention :

Nos pronostics Manchester City - Real

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Le Real Madrid s'en est bien sorti

Manchester City semble avoir passer un cap

Alaba très incertain

Les compo probables :

City au-dessus du Real Madrid à l'Etihad

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, le Bonus PMU Sport est deEn effet, votre premier pari perdant de 100€ est rembourséCela veut dire qu'une fois remboursé, vous pouvezsi vous le souhaitez.Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHAu terme d'une demi-finale aller de toute beauté, le Real Madrid peut s'estimer heureux de ne pas avoir sombré à l'Etihad (défaite 4-3). Largement dominés par les, less'en sont remis à leur réussite et leur réalisme légendaires pour aborder ce retour avec 1 seul but en retard au tableau d'affichage. Aux tours précédents, les Madrilènes avaient eu chaud, que ce soit face au PSG en 8avec un gros retournement de situation suite à une grosse bévue de Donnarumma ou face à Chelsea avec un champion d’Europe en titre qui menait 3-0 au match retour à Bernabeu (victoire 3-1 du Real à l'aller) avant de subir le talent de Benzema. En Liga, le Real Madrid vient de remporter officiellement le championnat espagnol en explosant l'Espanyol Barcelone samedi avec une équipe remaniée (4-0). Sa 5victoire consécutive en Liga.Si le résultat de l'aller n'a pas été à hauteur de sa domination, Manchester City a semblé quand même bien au-dessus du Real en termes de possession et d'utilisation du ballon. Le gros problème dessur ce match a sans doute été l'absence d'un latéral droit, avec l'absence de Joao Cancelo et Walker, et la blessure rapide de Stones. Un souci qui n'existera pas a priori sur ce match retour. De manière générale, Man City a paru extrêmement fort cette saison. Faciles vainqueurs de leur groupe de qualification devant le PSG et Leipzig, lesavaient ensuite démoli le Sporting en 8au match aller (0-5, puis 0-0 au retour), avant de se montrer très intelligent en 1/4 de finale face à l’Atlético (1-0 aller puis 0-0 au retour). En plus, Man City est toujours en tête de la Premier League (1 point d'avance sur Liverpool à 3 journées de la fin) où il vient de signer 3 victoires stratosphériques : face à Brighton (3-0), Watford (5-1), et Leeds ce week-end en déplacement (0-5).Incertain avant le match aller, l'excellent Alaba avait finalement démarré pour sortir sur blessure à la mi-temps. Il devrait cette fois sauter complètement ce match retour. Retour en revanche de Casemiro dans l'entrejeu. De son côté, Manchester City va récupérer l'indispensable Joao Cancelo (retour de suspension). Walker et Stones sont incertains.: Courtois - Carvajal, Nacho, Militão, F. Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Rodrygo (ou Valverde), Benzema, Vinicius.: Ederson - Cancelo, Laporte, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, B. Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Manchester City semble avoir appris de ses erreurs passées. Capables de faire le grand jeu, les hommes de Pep Guardiola semblent désormais mieux savoir comment gérer un résultat. Au-dessus globalement sur le papier, un City récupérant Cancelo devrait pouvoir encore battre le Real, même à Bernabeu. A l'aller, Benzema et Vinicius ont comme souvent marqué pour le Real. Côté Manchester City, de Bruyne avait ouvert le score très tôt et Gabriel Jesus avait doublé la mise. Les deux hommes sont très en forme, le Belge ayant marqué lors de la plupart des dernières affiches et le Brésilien ayant retrouvé son efficacité (6 buts sur les 3 derniers matchs).avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !