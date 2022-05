Pronostic Villarreal Liverpool : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue des Champions

200€ remboursés sur Villarreal - Liverpool !

Concrètement, si votre 1er pari est perdant vous êtes remboursés du montant parié !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre pari

Nos paris sur Villarreal - Liverpool

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Villarreal proche de la sortie ?

Liverpool veut tout gagner

Des Reds au complet, Villareal sans les Moreno

Les compo probables :

Liverpool confirme son match aller

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au 16 mai seulement,vous offreau lieu de 150€ habituellement.- si votre 1er pari de 200€ est perdant, vous êtes remboursé de 200€ !- si votre 1er pari de 200€ est perdant, vous êtes remboursé de 100€ !- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, Villarreal est la surprise de ce dernier carré de Ligue des Champions. En revanche, la défaite à Anfield et l'écart de niveau aperçue au match aller (2-0) donne assez peu de chance aux joueurs d’Emery de voir la finale au Stade de France. Ce week-end, l'ancien coach parisien a fait un peu tourner et ses hommes ont chuté sur la pelouse du relégable Alaves (2-1). Une défaite qui met en danger la 7place du club en Liga, une place qui permet de se qualifier pour la C4. Rappelons que le Sous-Marin jaune avait atteint ces demi-finales en terminant 2de sa poule, derrière Manchester United mais devant l’Atalanta Bergame. Ensuite, la bande à Emery avait sorti la Juventus en 8de finale grâce à une incroyable fin de match au retour (0-3 en cumulé) puis le Bayern Munich en quart (victoire 1-0 à domicile, match nul arraché encore en fin de rencontre en Bavière 1-1).Qui peut arrêter les? Invaincu en 2022, Liverpool a gagné la coupe de la Ligue anglaise face à Chelsea en février et peut encore viser un quadruplé dantesque. Vainqueurs donc du match aller (2-0) qu'ils auraient pu gagner plus largement, les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné samedi chez un Newcastle pourtant en forme (0-1), avec eux aussi une équipe un peu remaniée. Ce succès leur permet de rester en lice en Premier League, dont ils sont 2avec un seul point de retard sur Manchester City. Lesdisputeront aussi la finale de la FA Cup face à Chelsea samedi 14 mai. Sur cette Ligue des Champions, Liverpool avait signé une énorme phase de poule (6 victoires en 6 matchs face à l'Atlético, Porto et le Milan), avant de dominer en 1/8l’Inter (victoire 2-0 à l'aller, défaite 0-1 au retour) et en 1/4 contre le Benfica (victoire 3-1 à l'aller, match nul 3-3 au retour).Comme à l'aller, Villarreal pourrait avoir à faire sans les deux Moreno (le buteur Gerard et l'ancienAlberto), et sa pépite Yeremi Pino. De son côté, Liverpool devrait enregistrer le retour de Firmino et ainsi se retrouver au complet. A l'aller, les Reds avaient ouvert le score sur un centre d'Henderson dévié dans ses buts par le malheureux Estupiñan, avant que Sadio Mané ne double la mise.: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan - Parejo, Capoue, Coquelin, Trigueros - Lo Celso, Danjuma: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Diaz, Salah, Mané.Largement supérieur à l'aller, Liverpool pourrait avoir un match retour un peu plus compliqué à gérer. Cependant, lesdevraient pouvoir attendre le Sous-Marin et l'enfoncer par ses contres. Vainqueur de ses 5 derniers et même de 10 de ses 12 derniers matchs, Liverpool pourrait aller chercher une nouvelle victoire. Auteur de 6 buts sur 8 ses derniers matchs, Sadio Mané sera sans doute encore le Red à suivre offensivement.Retrouvez le Pronostic Villarreal Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !