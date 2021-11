Pronostic Rayo Vallecano Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Rayo Vallecano à domicile face Majorque

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Rayo Vallecano Majorque chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu en Liga cette saison, le Rayo Vallecano est l'une des belles surprises de ce premier tiers de saison. Loin d'être à la lutte pour le maintien, le club madrilène est à la 7place avant les matchs de dimanche. S'ils ont connu davantage de difficultés ces dernières semaines, les joueurs de la banlieue de Madrid restent très solides à domicile. Ils ont en effet remporté leurs 5 premiers matchs de la saison joués dans leur stade, avant d'être tenus en échec par le Celta Vigo (0-0). Orphelin de Falcao (blessé, 5 buts cette saison), le Rayo Vallecano comptera plus particulièrement sur Alvaro Garcia (4 buts), le jeune Français Nteka (3 buts) et Oscar Trejo (ex Toulouse, 2 buts, 6 passes).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Egalement promu, Majorque est pour l'instant 13de Liga. Solides à domicile, les partenaires de Takefusa Kubo sont en revanche dans le mal en déplacement où ils n'ont gagné qu'1 match cette saison. Dernièrement, ils ont partagé les points à Valence (2-2) et Cadiz (1-1), pour3 défaites antécédentes face à la Real Sociedad, au Real Madrid et à l'Athletic Bilbao. De manière plus générale, les Insulaires n'ont remporté qu'1 seule de leurs 10 dernières journées. A domicile et malgré l'absence de Falcao, le Rayo pourrait s'imposer face à des Majorquins en difficultés en déplacement.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rayo Vallecano Majorque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !