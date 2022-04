Pronostic PSG OM : Analyse, cotes et prono du Classico (DERNIERS JOURS pour récupérer 200€ au lieu de 100€)

Après notre 2/3 sur l'affiche Real - Chelsea de mardi, on vous donne nos pronos sur le Classico, PSG - OM. Ce sont en plus les dernières heures pour profiter des 200€ offerts chez Betclic au lieu de 100€

PSG - OM : 200€ chez Betclic au lieu de 100€ pour le Classico !

Attention :

Nos pronostics PSG - OM

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Le PSG doit sauver la face

L'OM enchaîne

Les titulaires seront là

Les compo probables :

Un dernier grand match pour Paris

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'à ce dimanche minuit seulement,vous offreen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.Eliminé en 8de finale de C1 alors qu'il avait maîtrisé les 120 premières minutes de sa confrontation face au Real, le PSG n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Avec 12 points d'avance sur son dauphin marseillais justement, le club parisien pourrait faire un grand pas vers le titre en Ligue 1 en cas de victoire ce dimanche soir. Ce Classico est évidemment très attendu par des supporters parisiens ayant sifflé leur équipe lors de la victoire face à Bordeaux au Parc (3-0) qui avait suivi l'élimination face au Real. La semaine passée, le PSG s'est enfin réveillé à l'extérieur, atomisant Clermont (1-6), avec un trio Mbappé-Neymar-Messi en fin au point. Une deuxième fessée mise après celle donnée à Lorient (5-1) lors du dernier match disputé au Parc des Princes.Et de 8 victoires consécutives pour l'OM. En s'imposant une nouvelle fois face au PAOK jeudi (0-1) en 1/4 de finale de Conference League, Marseille a confirmé sa grande forme du moment. Dauphin du PSG donc en Ligue 1, le club phocéen va sans doute se battre jusqu'à la fin de la saison avec Rennes pour la 2place directement qualification pour la prochaine C1. Si sa présence dans le dernier carré de C4 est une bonne pour ses envies de titre cette année, et pour l'indice UEFA du foot français, c'est aussi la promesse de 2 nouveaux matchs à jouer au milieu de la course finale. Le week-end dernier, l'OM a consolidé sa place sur le podium de Ligue 1 en dominant Montpellier au Vélodrome (2-0).De chaque côté, il y aura des absents mais sans doute 1 seul potentiel titulaire. Pour le PSG, le milieu Paredes et, pour l'OM, le défenseur central Balerdi. Un gros incertain également de chaque côté : Di Maria pour les Parisiens et Milik pour les Marseillais. Jeudi, c'est encore Dimitri Payet qui a scoré face au PAOK mais, l'ancien Stéphanois a du mal à enchaîner les matchs tous les 3 jours. Il avait par exemple débuté sur le banc le week-end dernier face à Montpellier. A voir si son rayonnement est impacté.: Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mendes - Gueye, Danilo, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.: Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Gerson, Kamara, Guendouzi - Ünder, Payet, Dieng.A domicile, le PSG a été quasiment impeccable cette saison en Ligue 1 avec 14 victoires sur ses 15 réceptions (pour 1 match nul face à Nice). En face, l'OM enchaîne les matchs et pourrait commencer à tirer la langue. Capable de battre le Real au Parc en s'appliquant (1-0) et auteur de 2 bons derniers matchs en L1, le PSG ne peut pas se permettre de ne pas gagner ce Classico s'il ne veut pas provoquer l'ire de ses supporters. Comme à l'aller (0-0 au Vélodrome), on peut s'attendre à un match assez fermé. En feu cette saison, Mbappé (20 buts et 14 passes en L1) est sans doute le joueur le plus capable de le débloquer.Retrouvez le Pronostic PSG OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !