Pronostic PSG Monaco : analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1

Un PSG version Galtier incroyable

Monaco a débuté plus doucement

Un suspendu de part et d'autre

Les compos probables pour PSG - Monaco :

Le PSG encore facile face à Monaco ?

A la signature surprise de Galtier au PSG, on s'attendait à ce que l'ancien entraîneur lillois amène tout son sérieux et sa rigueur défensive. C'est pour l'instant chose faite pour le club francilien qui signe un début de saison parfait. Après une préparation estivale réussie, le PSG a remporté le Trophée des Champions face à Nantes (4-0), avant d'écraser également Clermont (0-5) et Montpellier (5-2) sur ses deux premiers matchs de championnat. Dimanche dernier, alors qu'on s'attendait à un premier test à Lille, les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée du LOSC (1-8) avec un premier but marqué dès la 8seconde.Comme l'an dernier, Monaco débute difficilement sa saison. Après le Shakhtar Donetsk l'an passé, c'est le PSV qui a cette fois réduit à néant les espoirs monégasques de jouer les phases de poules de Ligue des Champions. Monaco jouera donc de nouveau l'Europa League. En championnat, c'est pour l'instant moyen. Si l'ASM avait démarré par une belle victoire à Strasbourg (1-2), les Monégasques ont depuis pris 1 seul point sur les deux dernières journées, disputés au Louis II. Après un nul arraché à 10 contre 11 face à Rennes sur une bévue du gardien rennais (1-1), les hommes de la Principauté ont sombré face à Lens (1-4) avec un Nübel comme souvent inquiétant.Le PSG sera seulement privé de Vitinha (suspendu), très précieux depuis son arrivée cet été. Un suspendu également pour Monaco qui devra faire sans son homme de couloir Vanderson, exclu le week-end dernier contre Lens. L'ASM pourrait également être privé de ce seul joueur majeur, puisque le décevant Boadu pourrait faire son retour.: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Danilo (ou Paredes), Verratti, Mendes - Messi - Mbappé, Neymar.: Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Embolo.Incroyable en ce début de saison, le PSG devrait encore faire étalage de sa force ce dimanche. D'autant que Monaco n'a pas démarré au mieux. En revanche, comme face à Montpellier et Lille, les Parisiens pourraient encaisser un but, d'autant que l'ASM a marqué sur chacun de ses 5 premiers matchs officiels de la saison. Auteur d'un triplé le week-end dernier et double buteur la saison passée au Parc face à Monaco, Mbappé pourrait de nouveau scorer face à son ancien club.Retrouvez le Pronostic PSG Monaco encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !