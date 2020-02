Pronostic PSG Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG tranquille face à Dijon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG se prépare à quelques échéances importantes avec la demi-finale de Coupe de France à Lyon et surtout le match retour face à Dortmund en Ligue des Champions. Avant cela, place à la 27journée de Ligue 1 avec la réception de Dijon. Les Parisiens sont largement en tête du championnat avec 13 points d’avance sur leur dauphin marseillais. Les hommes de Tuchel restent cependant sur trois prestations décevantes contre Amiens (4-4), face à Dortmund (défaite 2-1) et lors de la victoire face à Bordeaux (4-3). Contre les Girondins, les Franciliens ont affiché des lacunes défensives importantes et peu rassurantes à 10 jours d’affronter les redoutables attaquants du BVB. Lors du match face aux hommes de Paulo Sousa, Cavani en a profité pour inscrire son 200but sous les couleurs parisiennes. Neymar, a quant à lui été expulsé et manquera cette rencontre.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon lutte toujours pour son maintien dans l’élite. Les Bourguignons occupent actuellement la première place de non-relégable mais sont à égalité avec une formation nîmoise en grande forme ces dernières semaines. Les hommes de Jobart restent sur trois nuls à buts en Ligue 1 face à Nantes (3-3), Bordeaux (2-2) et Monaco (1-1). Cet affrontement entre Dijon et le PSG sera le troisième de la saison. Les Dijonnais s’étaient imposé à l’aller (2-1), tandis que les Parisiens avaient surclassé le DFCO en Coupe de France (6-1), à chaque fois dans des matchs à buts. Impressionnant au Parc des Princes, le PSG devrait s’imposer dans une nouvelle rencontre riche en buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic PSG Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !