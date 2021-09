Pronostic Pologne Albanie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Pologne se reprend face à l’Albanie

Qualifiée pour l'Euro, la Pologne n'a pas réussi à sortir de son groupe qui comprenait également la Slovaquie, l'Espagne et la Suède. Les Polonais ont perdu leurs confrontations face aux Slovaques (0-1) et Suédois (3-2), pour un nul contre la Roja (1-1). Décevant lors du 1er match, le buteur du Bayern, Robert Lewandowski, a ensuite été impressionnant, inscrivant tous les buts de sa sélection. Avant ce triste Euro, la Pologne avait connu une entame compliquée lors des éliminatoires pour le Mondial. Tenus en échec par la Hongrie (3-3), les Polonais ont ensuite logiquement pris le dessus sur Andorre (3-0) avant de s'incliner à Wembley face au favori du groupe, l'Angleterre (2-1). Les partenaires de Lewandowski comptent 3 points de retard sur la Hongrie et 5 sur les Anglais, et se doivent de l'emporter ce jeudi.

En face, l'Albanie n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2020, comme elle l'avait fait 4 ans plus tôt en France. Les hommes d'Edoardo Reja sont cependant sur une dynamique intéressante puisqu'ils ont remporté leur groupe de Ligue des Nations et vont donc être promus en Ligue B. Ensuite, l'Albanie réalise un départ intéressant lors de ces qualifications pour le Mondial avec des victoires face aux modestes sélections d'Andorre (0-1) et de San Marin (0-2), pour une défaite contre l'Angleterre (0-2). En difficultés en règle générale face aux plus grosses sélections, l'Albanie s'était par exemple incliné en Islande, en Turquie et en France lors des éliminatoires pour le dernier Euro. Dans l'obligation de s'imposer pour ne pas compromettre ses chances de qualification, la Pologne devrait faire le taf devant son public face à l'Albanie, avec un nouveau but de Lewandowski qui a démarré la saison très fort avec le Bayern (5 buts en 3 matchs).