Pronostic Pau Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre continue de croire à la montée directe à Pau

Neuvième de Ligue 2, Pau ne joue plus grand chose. Avec ses 42 points, les Béarnais sont quasiment assurés du maintien (9 unités d'avance sur la zone rouge) et ne peuvent plus jouer le Top 5 (15 points de retard sur Sochaux). Moins serein l'an dernier en tant que promu, Pau a signé cet fois un exercice intéressant, notamment grâce à ses résultats à domicile. Dans leur stade du Nouste Camp, les hommes de Didier Tholot ont pris 31 de leurs 42 unités glanées. Cependant, ils y ont récemment perdu des points avec par exemple 2 défaites surprenantes face à Grenoble (0-1) et Nîmes (0-3) sur leurs 5 dernières réceptions.

Après avoir raté de peu les playoffs d'accession l'an dernier, Auxerre a pris le taureau par les cornes. 3 avec 13 points d'avance sur Caen, l'AJA est quasiment assuré de disputer les barrages. Mais en plus, les hommes de Jean-Marc Furlan peuvent toujours viser le top 2 qui donne le droit de monter directement en Ligue 1. A 3 points du dauphin ajaccien, Auxerre s'est donné le droit de rêver grâce à ses 6 victoires signées sur les 8 dernières journées. A côté de ces succès, le club de l'inoubliable Guy Roux a perdu à domicile face à un leader toulousain en grande forme (1-2) et a concédé le nul sur la pelouse de Bastia (1-1), invaincu cette saison à Furiani. Dans une magnifique dynamique, Auxerre devra sans doute l'emporter face à une équipe de Pau qui ne joue plus grand chose s'il veut décrocher le top 2.