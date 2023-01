Pronostic Paris FC Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Un Paris FC – Valenciennes cadenassé

Lors de l'intersaison, le Paris FC avait un objectif principal qui était la montée en Ligue 1. A mi-parcours, le club francilien compte 7 points de retard sur le 2et 12 sur le leader. Depuis quelques semaines, la bande à Thierry Laurey est sur une dynamique intéressante qui se traduit notamment par plusieurs victoires importantes en déplacement. A domicile, les Parisiens ont plus de mal puisqu'ils n'ont plus remporté de matchs depuis leur 1ère réception de la saison avec un succès sur Quevilly Rouen (2-1). Dernièrement, le PFC y a signé un bon résultat en tenant tête au leader de Ligue 2, le Havre (0-0), pour une victoire à Pau (1-0). Solide, le Paris FC n'a encaissé que 2 buts lors des 8 dernières rencontres. En octobre, la bande à Laurey s'était inclinée face à Valenciennes (0-1) à Charléty et aura à cœur de prendre sa revanche.chez⇒ ⇒⇐ ⇐, Valenciennes compte le même nombre de points que le Paris FC et se trouve donc dans le ventre mou de la Ligue 2. Contrairement aux Parisiens, les Valenciennois ont difficilement repris avec un nul à domicile face à Amiens (1-1) avant de s'incliner contre Bastia (1-0). Avant la Coupe du Monde, le club nordiste avait connu un bon passage qui lui avait permis de se rapprocher de la tête de la Ligue 2, mais l'inconstance des Nordistes leur joue des mauvais tours. Pour atteindre ces 32de finale de la Coupe de France, le VAFC s'est successivement défait du Red Star et de Feignies-Aulnoye alors que le Paris FC a sorti successivement Cosne et Les Ulis. Cette opposition entre deux formations assez proches devrait nous offrir comme lors du match aller en Ligue 2 un match cadenassé avec moins de 3 buts dans la rencontre. Mieux revenu que VA à la compétition, le Paris FC pourrait s'imposer.