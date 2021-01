Pronostic Paris FC Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enchaîne un 10e match sans défaite face au Paris FC

Auteur d'une entame exceptionnelle, le Paris FC avait rapidement pris les commandes de la Ligue 2. Le club francilien sortait pourtant d'une saison compliquée, à lutter pour son maintien. Par contre, depuis le début de l'hiver la machine parisienne s'est grippée. En effet, le PFC a remporté seulement une rencontre lors des 9 dernières journées et cela face à une formation guingampaise qui lutte pour son maintien. Ce passage délicat a fait passer le club francilien de la 1à la 6place, non qualificative pour les barrages. En revanche, les hommes de René Girard ne comptent que 3 points de retard sur Grenoble, et possèdent en plus un match en retard puisque leur opposition face à Valenciennes a été reportée suite aux chutes de neige qui ont touché le Nord de la France. En milieu de semaine, le club parisien a retrouvé espoir en se qualifiant pour le prochain tour de Coupe de France grâce à son succès au Havre (1-0). Les protégés de René Girard affronteront Lorient pour une place en 16chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Amiens vit pour l'instant une saison à l'opposé de celle du Paris FC. Relégué de Ligue 1 suite à l'arrêt de la saison, le club picard a mis du temps à s'adapter aux exigences de la Ligue 2. L'arrivée d'Oswald Tanchot sur le banc amiénois a ensuite ramené de la stabilité. Les Picards ont fini très fort l'année civile en restant invaincus lors des 8 dernières journées. Sur leur lancée, les Amiénois sont allés se qualifier en Coupe de France sur le terrain de Dunkerque. Cette bonne période a permis à Amiens de se rapprocher du Top 5 qui n'est plus désormais qu'à 7 points. En revanche, pour espérer combler ce retard le club picard doit poursuivre sur son excellente dynamique et ramener des points de ce déplacement à Charlety. Sur une excellente série de 9 matchs d'invincibilité toutes compétitions confondues, Amiens devrait être en mesure de ramener au moins un nul de son déplacement de Paris.