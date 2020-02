Pronostic Orléans Troyes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes enfonce Orléans !

Lanterne rouge depuis de nombreuses semaines, Orléans s'est séparé de son entraineur Didier Ollé-Nicolle. Le départ de l'ancien coach niçois a eu le déclic attendu du côté des joueurs qui ont réagi en allant chercher une victoire (la 4e de la saison) sur le terrain d'un Havre qui n'y arrive plus (2-1). Les Orléanais comptent 6 points de retard sur le barragiste et 8 sur le premier non relégable. Le club de Cambon doit faire face au regain de forme d'équipes comme Niort ou le Paris FC. Orléans présente le pire bilan de la Ligue 2 à domicile avec 8 points pris en 13 matchs disputés au Stade de la Source.

De son côté, Troyes alterne depuis le début de saison des séries entre résultats positifs et contre-performances. En ce moment, les hommes de Laurent Batlles sont dans une bonne phase avec 3 victoires de suite face à Châteauroux, Caen et Auxerre. Cette dynamique a permis aux Troyens de conserver leur place dans le Top 5 de Ligue 2. L'ESTAC ne compte en plus qu'un seul point de retard sur le 2e Ajaccio. Troyes a pour particularité de voir ses rencontres finir quasiment toujours avec un vainqueur (seulement 2 nuls depuis le début de saison), comme lors des 12 dernières journées de L2 (7 victoires – 5 défaites). Lancé dans sa quête de barrage, Troyes devrait enchaîner une 4e victoire consécutive et s'imposer chez la lanterne rouge orléanaise.