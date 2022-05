Pronostic OM Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Après le beau 2/3 sur la finale de Ligue Europa mercredi, on vous donne nos pronostics sur l'affiche de la dernière journée de Ligue 1, OM - Strasbourg

100 remboursés sur OM - Strasbourg

Attention :

Nos pronostics Nice - Nantes

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

L’OM ne veut pas tout gâcher

Strasbourg rêve d'Europe

Toujours sans Payet

Les compo probables :

L’OM s’en sort face à Strasbourg

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, leest deen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.L’Olympique de Marseille a connu une saison très chargée avec d’un côté la lutte pour le podium en Ligue 1, et de l’autre une campagne européenne qui l'a mené jusqu’en demi-finale de la Conference League. La formation marseillaise s’est en effet inclinée récemment face au Feyenoord Rotterdam aux portes de la finale. La fatigue accumulée lors du parcours européen a certainement fait perdre quelques points précieux sur la scène nationale. Actuellement, l’OM est en 3position et a seulement besoin d’un point pour assurer sa place sur le podium. La semaine dernière, les hommes de Sampaoli ont perdu gros lors de leur défaite à Rennes (2-0). D’une part, les Marseillais ont relancé un adversaire direct et de l’autre, ils ont laissé leur 2place à Monaco. Le club olympien reste sur deux contre-performances à domicile avec un nul contre Feyenoord (0-0) et surtout un lourd revers face à Lyon (0-3). Mais avant cela, les Phocéens avaient remporté leurs 5 matchs précédents disputés au Vélodrome.En face, Strasbourg est la très belle surprise de cette saison de Ligue 1. En effet, le club alsacien est toujours en course pour décrocher une place européenne. Cinquièmes du championnat, les hommes de Stéphan seraient même assurés de jouer une compétition européenne en s’imposant au Vélodrome. La marge de manouvre est infime pour le Racing qui compte le même nombre de points que Nice mais une différence de buts favorable. Alors que certains observateurs pensaient que le club strasbourgeois allait rentrer dans le rang, les partenaires de Gameiro se sont au contraire sortis de tous les pièges. Ceux-sont même ces derniers qui ont contrarié leurs adversaires direct en s’imposant face à Rennes ou Monaco. Depuis le début d’année civile 2022, Strasbourg n’a perdu que deux matchs face à Bordeaux et contre Lille. Lors des dernières journées, les Alsaciens se sont arrachés pour accrocher des victoires sur Brest (0-1) et contre Clermont (1-0). En revanche, l'OM avait su s'imposer à La Meinau au match aller (0-2) notamment avec une réalisation de Bamba Dieng élu plus beau but de la saison.Pour cette affiche, Sampaoli sera privé de Payet blessé mais aussi de Saliba, fraichement élu meilleur espoir de Ligue 1, qui est suspendu. Une suspension importante également côté strasbourgeois puisque Liénard devra rater ce dernier match.: Mandanda - Rongier, Caleta-Car, Peres, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Dieng, Gerson.: Sels - Guilbert, Djiku, Nyamsi, Perrin, Caci - Thomasson, Bellegarde, Prcic - Gameiro, Ajorque.Les Marseillais ont un match loin d’être à évident à disputer face à Strasbourg mais c'est également le cas de Rennes et Monaco qui ont des déplacements délicats à jouer dans le Nord, à Lille et Lens. Pour ce dernier match de la saison, le Vélodrome devrait être bien garni pour supporter les Phocéens et les aider à ne pas tout gâcher. Ce match, qui oppose aussi deux très bonnes défenses (38 buts encaissés par l'OM en 37 matchs et 39 pour Strasbourg), devrait se jouer à pas grand-chose, et l'expérience marseillaise pourrait avoir son rôle à jouer. Devant son public, et comme à l'aller, Marseille devrait pouvoir se sortir du piège strasbourgeois pour accrocher une place sur le podium.Retrouvez le Pronostic OM Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !