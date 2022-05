Pronostic Eintracht Francfort Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue Europa

Nos paris sur Eintracht Francfort – Glasgow Rangers

Un Eintracht Francfort impressionnant en Europa League

Les Rangers, l’effet surprise

A priori peu d'absences de chaque côté

Les compo probables :

Une Eintracht Francfort plus expérimenté et alléchant

L'Eintracht Francfort a régalé cette Europa League. La formation allemande s’est montrée brillante tout au long de son parcours avec des qualifications remarquables. Cette superbe campagne a commencé lors de la phase de poule où les protégés de Glassner ont dominé l’Olympiakos le Pirée mais aussi Fenerbahce et Anvers. Premier d'un groupe assez costaud donc, l’Eintracht s’est retrouvé directement en 8de finale face au Betis Séville. Face aux Andalous auteurs d'une très belle saison, les Allemands ont fait une grosse partie du travail à l’aller en s’imposant en Espagne (1-2). Poussé à jouer des prolongations lors du retour, Francfort s’en est sorti à la dernière seconde pour accrocher sa place en quart de finale. Ensuite, face à un Barca alors en grande forme, peu d’observateurs imaginaient le scénario final de cette double confrontation entre ces deux formations. En effet, après avoir accroché un nul logique à domicile (1-1), l’Eintracht a réalisé une prestation XXL au Camp Nou et a mené très longtemps 3-0 avant que le club catalan ne refasse une partie de son retard en toute fin de match (score final 2-3). Qualifié pour le dernier carré, la formation allemande a montré beaucoup de maîtrise pour prendre le dessus sur West Ham, avec des victoires à l'aller comme au retour.Lorsque le club de Glasgow a fini en 2position de son groupe d’Europa League derrière l’Olympique Lyonnais, rares sont ceux qui imaginaient retrouver les Rangers en finale. Contraint de disputer un barrage face à Dortmund, la formation écossaise a brillamment remporté cette double confrontation (6-4 en cumulé). Ensuite, les Rangers ont plutôt eu un parcours clément puisqu’ils se sont défaits des serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade (4-2) en 8et l’équipe portugaise de Braga en quart de finale (victoire en prolongations). Les Ecossais se sont présentés avec le statut d’outsider en demi-finale et sont parvenus à renverser Leipzig après avoir perdu l’aller (1-0). Porté par un Ibrox Stadium en feu, le club de Glasgow a dominé les partenaires de Nkunku au retour (3-1). Cette saison, le club écossais a connu des changements importants avec notamment le départ de Steven Gerrard en cours de saison. L’ancien joueur de Liverpool avait permis aux Rangers de renouer avec le succès dans le championnat écossais. Son successeur, Giovanni van Bronckorst, les a portés en finale de cette Europa League. Sur le plan national en revanche, les Rangers viennent de voir le Celtic remporter le titre.La force de ces deux équipes est certainement leur collectif. D'un côté, les Allemands se montrent très disciplinés et pratiquent un jeu très plaisant avec quelques joueurs importants comme l'emblématique Kostic, le Japonais Kamada est l’un des meilleurs buteurs de la compétition avec 5 réalisations et le buteur international colombien Rafael Borré (3 buts en C3, 8 en championnat). De l'autre, Rangers n'ont pas de grande star, si ce n'est son meilleur buteur Alfredo Morelos qui est forfait. Ajoutons également que Van Bronckhorst n’est pas sûr de pouvoir compter sur Roofe, l’ancien joueur de Leeds. Le latéral Tavernier fait étalage de son sens du but dans cet Europa League comme il nous en avait habitué dans le championnat écossais. Le joueur anglais, malgré une position reculée sur le terrain, est le meilleur buteur de cette EL avec 7 réalisations. Au rayon des absences côté Francfort, le coach allemand Glasner ne pourra pas compter sur l’international autrichien Hinterreger blessé mais espère retrouver l'important Lindtsröm.: Trapp - Tuta, Ndicka, A.Touré - Knauff, Jakic, Sow, Kostic - Hauge, Kamada - Borré.: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Lundstram, Jack, Kamara - Wright, Sakala, Kent.Impressionnant tout au long de son parcours européen et tombeur du grand favori du tableau final de la compétition (le FC Barcelone), l’Eintracht Francfort arrive en tant que favori dans cette finale d’Europa League. Alors que les Rangers ont connu un passage récent en D4 écossaise en raison de problèmes financiers, l’Eintracht avait déjà brillé ces dernières saisons en atteignant les demi-finales de C3 en 2019, avec une défaite seulement aux tirs au but face au futur vainqueur Chelsea. Dans cette fin de saison, le club de Francfort a fait en plus un choix fort en privilégiant l’Europa League (8 journées de Bundesliga sans la moindre victoire et une 11place finale), qui l’oblige à remporter cette C3 pour participer à une compétition européenne la saison prochaine. Pour conclure le championnat, les partenaires de Kevin Trapp ont partagé les points avec Mayence (2-2). Auteur d'un superbe parcours dans cette compétition, l’Eintracht devrait être capable prendre le meilleur sur une vaillante équipe écossaise.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Glasgow Rangers encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !