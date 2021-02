Pronostic OM Lyon : Analyse, prono, cotes et gains doublés sur l'Olympico !

La 27e journée de Ligue 1 se clôture ce dimanche soir sur alléchant Olympico pour l'affiche du dimanche soir. Partenaire des deux clubs, ParionsSport En Ligne vous offre un 1er pari remboursé de 150€ pour ce gros match, et double vos gains sur les paris buteurs

L'OM est en convalescence

Lyon vise le titre

Deux effectifs quasiment au complet

Les compos probables pour OM - Lyon :

Un Olympique Lyonnais porté par Depay

Nommé en interne pour remplacer André Villas Boas, Nasser Larguet apporte de la sérénité au club phocéen dans une période houleuse. Depuis sa prise de fonction temporaire et en attendant la venue de Sampaoli, pressenti pour être le nouvel homme fort de l'OM, Larguet a permis à l'OM de se remettre sur de bons rails. En effet, les Marseillais n'ont perdu qu'une seule rencontre lors des 6 derniers matchs, face au PSG au Vélodrome. Pas au mieux dans le jeu, les Olympiens n'ont gagné qu'1 seule rencontre sur leurs 9 derniers matchs de Ligue 1 et c'était à domicile face à une équipe de Nice en perdition (3-2). Le week-end dernier, l'OM a été tenu en échec à Nantes (1-1), chez un autre mal classé. Menés suite à une bourde de Mandanda, les Phocéens ont égalisé grâce à un Payet plus influent depuis son repositionnement dans l'axe. Seulement 7de Ligue 1, l'OM va tenter de se qualifier pour la C3 ou pour la nouvelle Ligue Europa Conférence.De son côté, l'Olympique Lyonnais est lancé à la poursuite du titre de champion de France. Incapable de se qualifier pour l'Europe l'an passé malgré sa demi-finale de C1, Lyon est totalement focalisé sur la Ligue 1. 2actuellement, les Rhodaniens accusent trois points de retard sur le LOSC. Surpris par Montpellier (1-2) au Groupama Stadium il y a 15 jours, les hommes de Rudi Garcia ont relevé la tête à Brest (2-3) le week-end dernier, avec un excellent Memphis Depay. En déplacement, le club lyonnais est très performant et reste sur 8 succès pour 3 nuls. Plus globalement, Lyon a remporté 6 de ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues.Pour cette réception de l'OL, Larguet devrait pouvoir compter sur Arkadiusz Milik et Florian Thauvin, de retour de blessure. En revanche, l'OM a de nouveau perdu Amavi, qui a rechuté, tandis que Sakai et Benedetto seront suspendus. En face, Lyon a récupéré Marcelo et devrait donc se présenter au complet au Vélodrome.Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Khaoui, Payet, Thauvin - Milik.Lopes - Dubois, Marcelo (ou Diomandé), Denayer, Cornet - Lucas Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.Ce dimanche, Marseille affronte un adversaire redoutable, Lyon, qui réussit plutôt bien au Vélodrome ces dernières années. En effet, l'OL est invaincu depuis 2015 au Vélodrome et il y a eu 2 victoires lyonnaises lors des 3 derniers OM - Lyon. Supérieur à l'OM sur le papier comme dans le jeu, l'Olympique Lyonnais devrait s'imposer dans cet Olympico. Meilleur buteur de Lyon et 2ème meilleur buteur de Ligue 1, Depay en est à 14 buts et a encore marqué face à Brest sur penalty. Se chargeant en général des coups de pieds arrêtés, le Néerlandais pourrait augmenter son compteur sur ce match.