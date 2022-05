Pronostic OM Feyenoord : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

L'OM a cette C4 en tête

Un Feyenoord moins intéressant à l'extérieur ?

Les mêmes absents qu'à l'aller

Les compo probables :

L’OM prend sa revanche face au Feyenoord

Initialement engagé en Europa League, l'Olympique de Marseille a été basculé dans cette Conference League suite à sa troisième de poule derrière Galatasaray et la Lazio. Décevant en C3, le club olympien se montre en revanche très performant en C4. En effet, le club marseillais a su tracer son chemin jusqu’en demi-finale en dominant successivement Qarabag, le FC Bâle et en quart de finale contre le PAOK Salonique grâce à 6 victoires en 6 matchs. Les Olympiens ont connu leur seul faux-pas lors de la demi-finale aller disputé sur la pelouse de Rotterdam la semaine passée. Poussé par son bouillant public, le Feyenoord a rapidement chahuté Marseille pour prendre deux buts d’avance. Grâce à quelques fulgurances, l’OM est revenu au score à la mi-temps mais a été puni sur une erreur de Caleta-Car. Au final, malgré le revers (3-2), le club olympien a toujours bon espoir de se qualifier. En Ligue 1, Marseille est toujours sur le podium avec la 2place mais n'a plus que 3 points d'avance sur Rennes et Monaco. En effet, la formation marseillaise a été battue dimanche à domicile dans l’Olympico (0-3) par Lyon. Plus efficace dans le dernier geste, les Lyonnais ont dominé les Phocéens qui avaient sans doute un peu la tête à ce match retour.Le Feyenoord se présente à Marseille dans une excellente forme. Les Bataves viennent de remporter leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, dont la demi-finale aller face aux Phocéens (3-2). Le club néerlandais nous livre des prestations spectaculaires puisque 13 de ses 14 derniers matchs se sont conclus avec des buts de chaque côté. Pour atteindre cette demi-finale, le club de Rotterdam avait facilement remporté sa poule de Conference League. Ensuite, les protégés de Slot s'étaient successivement imposés face au Partizan Belgrade (8-3 sur les 2 matchs) avant de se défaire du Slavia Prague (6-4 en cumulé) qu’ils avaient déjà affronté en poule. Lors du match aller contre l’OM, les Bataves ont imposé un rythme très élevé dès l’entame du match qui leur a rapidement permis de prendre une avance de deux buts. L'attaquant nigérian Cyriel Dessers s’est illustré avec un doublé et confirme que la Conference League est sa compétition (10 buts inscrits). A ses côtés, le colombien Sinisterra s’est également mis en valeur avec un but et une passe décisive. En Eredivisie, le Feyenoord est installé à la 3place avec 5 points d’avance sur son premier poursuivant, Twente, mais loin derrière le duo Ajax-PSV. Le week-end dernier, le club de Rotterdam s’est facilement défait du Fortuna Sittard (1-3). En revanche, il faut noter que, loin de son chaud public, le Feyenoord a perdu 4 de ses 6 déplacements joués contre les autres équipes du Top 7 de son championnat cette saison.Pour affronter le Feyenoord, Sampaoli dispose d’un effectif au complet puisque seuls Balerdi, de la Fuente et Henrique sont absents comme à l'aller. Sur le banc contre Lyon, les Guendouzi, Dieng et Luan Peres devraient débuter face aux Bataves. A priori pas Milik pas au mieux depuis son retour de blessure. En face, le gardien n°1 Bijlow et le milieu de terrain titulaire Toornstra restent forfait.: Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Gerson, Kamara, Guendouzi - Ünder, Dieng (ou Bakambu), Payet.: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Kokcu - Nelsson, Till, Sinisterra - Dessers.Poussé par un Vélodrome qui s'annonce bouillant malgré la fermeture du virage Nord suite aux incidents face au PAOK, Marseille devrait parvenir à s’imposer face au Feyenoord dans une rencontre qui s’annonce ouverte comme à l’aller. Les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont un calendrier compliqué avec des confrontations à venir face à Strasbourg et Rennes, ont l'intention de bien finir pour ne pas gâcher leur belle saison. A domicile où ils sont invaincus cette saison (4 victoires, 2 nuls), l'OM semble capable de retourner la situation.Retrouvez le Pronostic OM Feyenoord détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !