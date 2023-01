Pronostic Niort Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Niort a une carte à jouer face à Auxerre

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Niort - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Niort et Auxerre s’affrontent dimanche en 16de finale de la Coupe de France avec pour objectif de continuer à s'aérer dans cette compétition. En effet, ces deux formations luttent pour le maintien dans leurs divisions respectives. Les Chamois sont déjà passés à plusieurs reprises proches de descendre en National ces dernières années. Lors de ce nouvel exercice, la formation niortaise est de nouveau engagée dans la lutte pour le maintien. Actuellement, Niort se trouve en 19position de Ligue 2 avec 3 points de retard sur le 1non relégable. Mal en point en début de saison, Niort avait montré des progrès lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Rui Almeida ont enchaîné 6 rencontres toutes compétitions confondues sans la moindre défaite. Cette série avait permis à Niort de reprendre espoir dans le maintien. Cependant, lors des 2 dernières journées, les Chamois ont raté le coche face à deux adversaires directs Rodez (1-1) et St Etienne (0-1). Face aux Verts, les Niortais ont seulement craqué en fin de rencontre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AJ Auxerre est également dans une période difficile. Promu lors de l’intersaison, le club bourguignon s’attendait à souffrir. Malgré leur bonne volonté, les Auxerrois sont tombés dans la zone de relégation à la 19e place. Cependant, l’AJA est toujours dans le coup pour se maintenir puisque la formation bourguignonne ne compte que 2 points de retard sur la 1ere formation non relégable, Strasbourg. Arrivé pour prendre la place de Jean-Marc Furlan, Christophe Pélissier n’arrive pas à insuffler un vent nouveau dans sa nouvelle équipe. Le bilan est même catastrophique puisque l’AJA reste sur 5 revers consécutifs avec deux déculottées reçues contre le PSG (5-0) et lors de la réception de Toulouse (0-5). Le week-end dernier, les Auxerrois ont montré un bien meilleur visage mais ont dû se contenter d’une courte défaite contre Lens (1-0) dans un match où la recrue Touré a été expulsée. Battu une seule fois sur ses 7 derniers matchs, et de peu, Niort a une belle carte à jouer à domicile et pourrait au moins tenir tête à l’AJA qui enchaîne les défaites.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !