Pronostic Naples La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

Naples facile face à la Spezia

Le dernier quart de finale de Coupe d'Italie oppose jeudi le tenant du titre Naples à un promu de Serie A, La Spezia. Pas au mieux en championnat, le Napoli est 6du classement et vient de perdre sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Pour retrouver l'Europe la saison prochaine, il faudra donc peut-être passer par l'obtention d'un trophée, et conserver le titre en Coupe d'Italie devrait tenir à cœur des Napolitains. De son côté, La Spezia veut surtout assurer son maintien dans l'élite le plus vite possible. Le club de l'attaquant français M'Bala Nzola est 15de Serie A avec seulement 4 points de la zone rouge. Battue chez une Roma en début de crise ce week-end (4-3), La Spezia s'attend à un nouveau déplacement compliqué ce jeudi à Naples. Alors que le club joue un match à 6 points pour le maintien ce week-end face à l'Udinese, il pourrait y avoir du turn-over du côté du promu et une victoire assez aisée des Napolitains.