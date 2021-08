Pronostic Nantes Lyon : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Lyon débloque le compteur victoire à Nantes

Mal en point la saison dernière, le FC Nantes s’est sauvé notamment grâce à l’arrivée d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur kanak a permis à sa formation d’accrocher la place de barragiste et a vu ensuite ses protégés s’imposer face à Toulouse pour conserver leur place dans l’élite. Kombouaré a logiquement conservé sa place à la tête des Canaris lors de cette intersaison. Le technicien a recruté l’ancien niçois Cyprien pour renforcer l’entrejeu, mais blessé à la cuisse, l’ancien Parmesan n’a toujours pas débuté sous ses nouvelles couleurs. Sinon, le club s'est peu renforcé. Au niveau des résultats, les Nantais réalisent un départ en douceur avec un nul heureux sur la pelouse de Monaco (1-1) puis une victoire convaincante face à Metz (2-0). Le week-end dernier, les Canaris se sont inclinés logiquement au Roazhon Park face au Stade Rennais (1-0), en se faisant dominer. Avec 4 points, le FCNA occupe actuellement la 9place de Ligue 1 et s’attend à une rencontre compliquée face à des Lyonnais déterminés à se reprendre après une entame cauchemardesque.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais était fortement attendu dans ce début de saison. Champion d’automne l’an passé, le club rhodanien avait ensuite progressivement glissé au classement pour se retrouver hors du podium. Pour relancer le club, Juninho a fait appel à l’ancien de l’Ajax, de Dortmund et du Bayer Leverkusen, Peter Bosz. Les débuts du technicien batave sont loin d’être convaincants. En effet, lors de la 1re journée, l’OL a été tenu en échec par Brest (1-1) avant de lourdement s’incliner contre Angers (3-0). Une réaction était attendue lors de la réception du promu clermontois. Partis forts, les Lyonnais ont terminé la première période avec un avantage de 2 buts (3-1), grâce à un doublé de Dembélé et un bijou collectif achevé par Paqueta. Ensuite, l’OL a raté à plusieurs reprises la balle de 4but, et comme souvent dans ce genre de situation, le but du 3-2 inscrit par les Auvergnats a fragilisé l’équipe rhodanienne qui a craqué dans le temps additionnel (3-3). Néanmoins, les Lyonnais ont montré des dispositions offensives intéressantes avec un Dembélé retrouvé, et un Aouar impliqué. Défensivement, l’OL inquiète mais se réjouit du retour de Denayer. En progrès contre Clermont, Lyon devrait décrocher son premier succès sur la pelouse de la Beaujoire s'il règle ses problèmes défensifs. Chance pour Lyon, Nantes n'est pas un monstre offensif, et deux de ses dynamiteurs, Kolo Muani et Simon, sont incertains pour ce match.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de Monacoavecavecavecavecdès la fin du matchavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !