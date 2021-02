Pronostic Nantes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lens profite des difficultés de Nantes

Le FC Nantes vit une saison très compliquée. En effet, les Canaris restent sur 15 journées de championnat sans la moindre victoire. Cette terrible série, cumulée à la révolte des mal classés, a fait glisser le FCNA dans la zone de relégation. Le club de Loire-Atlantique est au bord de l’explosion avec des supporters mécontents de leur président et du choix de Raymond Domenech comme entraîneur. L’ancien sélectionneur des Bleus n’a toujours pas trouvé la bonne formule et attend désespérément de décrocher une victoire pour lancer le début d’une série. L’objectif principal du club est le maintien en Ligue 1. Domenech va devoir faire un choix entre reposer ses cadres pour le déplacement à venir à Angers ou utiliser cette coupe comme tremplin. Le week-end dernier, les Canaris n’ont pas existé face au leader du championnat, Lille (0-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lens était venu à la Beaujoire il y a quelques semaines et en était reparti avec des regrets. En effet, les Sang et Or avaient dominé les débats mais avaient dû se contenter du partage des points (1-1), dans un match marqué par un penalty manqué par Gael Kakuta. Depuis ce résultat, les hommes de Franck Haise se sont montrés plutôt convaincants, avec une seule défaite, concédée face à Nice. Les Lensois ont notamment battu Marseille au Vélodrome et Montpellier à la Mosson. La semaine passée, le club nordiste a affronté deux grosses cylindrées du championnat à Bollaert, Marseille (2-2) et Rennes (0-0), pour 2 nuls. En confiance et en forme en déplacement, Lens devrait profiter des difficultés nantaises pour s’imposer et se qualifier pour le prochain tour.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !