Pronostic Monaco Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco conserve sa 1re place face à la Real Sociedad

Dans ce groupe B de l'Europa League, quasiment tous les scenarii sont encore possibles puisque seulement 3 points séparent le leader Monaco, du 3le PSV, tandis que la Real Sociedad ne compte que 2 points de retard. En prenant au moins un point ce jeudi soir, Monaco jouerait sa qualification sur la pelouse d'une formation du Sturm Graz, quasiment éliminée à l'heure actuelle. Les Monégasques ont remporté leur premier match face au Sturm Graz (1-0) avant de partager les points à San Sebastian face à la Sociedad (1-1). Les hommes de Niko Kovac ont ensuite décroché une précieuse victoire aux Pays-Bas face au PSV Eindhoven (1-2). Lors de la manche retour, les monégasques n'ont pas trouvé la faille face à la formation hollandaise (0-0). En position favorable pour la qualif', Monaco doit récolter au moins un point pour être maître de son destin lors de la dernière journée. Depuis quelques semaines, le club du Rocher souffre en Ligue 1avec 1 seule victoire lors des 5 dernières journées, lors de la réception de Montpellier. Le week-end dernier, les hommes de Kovac ont tout de même fait preuve d'une belle force mentale pour remonter un handicap de 2 buts face à Lille (2-2) grâce à Diatta et Ben Yedder. Invaincu lors de ses 6 dernières réceptions, l'ASM veut profiter de cette bonne série à Louis II pour accrocher au moins un nul face à la Sociedad. De son côté, la Real Sociedad est l'une des équipes espagnoles qui progressent le plus. Souvent dans le coup pour la qualification en Europa League, le club basque s'est signalé en remportant la Coupe du Roi l'an passé face au grand rival de l'Athletic Bilbao. Après avoir concédé le nul face à Valence (0-0) le week-end dernier, la Real a perdu sa place de leader de Liga, et se positionne désormais derrière le Real Madrid. Battu lors de la 1journée de championnat par le FC Barcelone au Camp Nou (4-2), la Real Sociedad n'a plus perdu depuis toutes compétitions confondues. Cependant, les Basques ont enregistré plusieurs matchs nuls ces dernières semaines, dont un surprenant à domicile face au Sturm Graz (1-1). Les Espagnols avaient pourtant remporté le match aller (1-0) en Autriche. Avant cela, le PSV et Monaco étaient parvenus à résister au club basque. Pour ce déplacement à Monaco, la Sociedad est privée de son meilleur joueur Oyorzabal, mais aussi de Zubeldia et d'Illaramendi. Solide à Louis II, Monaco devrait accrocher au moins un nul qui devrait lui permettre de conserver sa 1re place et de jouer peut-être sa qualif' face au Sturm Graz.