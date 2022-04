Pronostic Monaco Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco remporte le derby face à Nice

Dans cette journée de championnat calée en plein milieu de semaine, Monaco affronte l’OGC Nice dans un derby du Sud de la France. Cette rencontre est d’autant plus importante que ces deux formations luttent pour le même objectif à savoir une place sur le podium. Plutôt décevant en première partie saison, le club du Rocher a retrouvé de sa superbe lors des dernières semaines en remportant ses 4 derniers matchs. Lors de cet excellent passage, les hommes de Philippe Clement ont notamment dominé le Paris Saint-Germain (3-0) et le Stade Rennais (2-3), deux équipes qui se trouvent sur le podium de la L1. Le week-end dernier, les Monégasques ont en effet réussi une superbe opération en s’imposant sur la pelouse du Roazhon Park face à Rennes. En jambes, les joueurs de la principauté s’en sont remis aux hommes en forme, à savoir les Vanderson, Ben Yedder ou Boadu, à leurs avantages lors des dernières rencontres. La bonne série des partenaires de Volland leur a permis de remonter en 6position à seulement 3 points du podium de la Ligue 1, et à 1 seul sur le 4qui n’est autre que l’OGC Nice. En s’imposant ce mercredi, Monaco pourrait se relancer dans la lutte aux places qualificatives pour la Ligues des Champions. Victime de crampes et sorti face à Rennes, Ben Yedder (19 buts cette saison en L1) sera bien là sauf problème de dernière minute.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nice a retrouvé des couleurs le week-end dernier en s’imposant face à Lorient (2-1) en toute fin de rencontre. Idéalement servi par un centre parfait de Dolberg, Delort a inscrit son deuxième but de match et a offert 3 points cruciaux aux hommes de Galtier dans l’optique du podium. Cette difficile victoire est surtout venue mettre fin à une terrible série de 4 matchs sans le moindre succès, au cours desquels les Aiglons avaient partagé des points avec Montpellier et Rennes pour des revers face à Marseille et Lens. Le succès obtenu contre Lorient dimanche dernier a soulagé Christophe Galtier. Au niveau de l’effectif, l’ancien coach du LOSC et de l’ASSE déplore les indisponibilités de Dante, Claude-Maurice et d’Atal. Plus en forme et à domicile, Monaco devrait pouvoir l’emporter et de se hisser dans la course au podium.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !