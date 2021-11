Pronostic Monaco Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco assure l’essentiel face à Lille

Acteurs phares de la saison dernière, Monaco et Lille se retrouvent lors de ce nouvel exercice en seconde partie de tableau. En effet, les Monégasques pointent à une modeste 11place tandis que les Nordistes ne font pas mieux avec la 12position. L’an passé, le club monégasque avait réellement trouvé son rythme de croisière à partir du mois de décembre, où il avait aligné les excellentes prestations qui lui avaient valu de finir sur le podium en 3position derrière le champion lillois et le Paris Saint-Germain. Les hommes de Niko Kovac semblaient sur la voie de la rédemption après le derby à Nice (2-2) avec trois victoires de rang signées. Les 4 dernières journées ont rappelé que Monaco était encore loin du niveau de l’an passé. En effet, le club du Rocher s’est incliné à Lyon et Brest, pour un nul contre Reims et un seul succès obtenu à domicile face à Montpellier (3-1). En revanche, les partenaires de Ben Yedder se montrent plutôt convaincants en Europe où ils occupent actuellement la 1place de leur poule d’Europa League devant la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. Au Louis II, les Monégasques restent sur 4 victoires et 1 match nul.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le champion de France nordiste se montre très irrégulier depuis le début de cette saison. En effet, les hommes de Gourvennec ont déjà perdu 5 rencontres lors des 13 premières journées, soit 2 de plus que sur toute la saison dernière. Les Lillois restent même sur 4 journées sans la moindre victoire avec des défaites contre le promu clermontois et le PSG pour des nuls face à Angers et Brest. Dans cette grisaille de début de saison, Jonathan David est l’une des rares satisfactions. En effet, le buteur canadien a déjà inscrit 8 buts. A l’instar de Monaco, la formation nordiste se montre intéressante en Europe où elle a réussi une très jolie opération lors de la dernière journée de Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse du FC Séville (1-2) qui lui permet de croire à la qualification. Pour cette affiche entre deux équipes décevantes depuis le début de cette nouvelle saison, Monaco, solide à domicile ces dernières semaines, partira favori et devrait être capable d’accrocher au moins le nul dans un choc avec moins de 4 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "RDJ10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !