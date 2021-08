Pronostic Monaco Lens : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Un Monaco - Lens avec des buts des deux côtés

Sacrifiant son début de saison en Ligue 1 pour jouer la Ligue des champions, Monaco a pris un coup sur la tête ce mardi en s'inclinant à domicile face au Shakhtar Donetsk (0-1) en barrage aller de C1. Bien en place au tour préliminaire précédent avec deux victoires remportées face au Sparta (2-0 à Prague et 3-1 au Louis II), l'ASM est tombé sur un grand gardien ukrainien malgré plusieurs occasions. En Ligue 1, Niko Kovac fait tourner en ce début de saison, et, conséquence, Monaco n'a pris qu'un point en 2 journées : une défaite à Lorient (1-0) ayant suivi un match nul concédé à domicile face à Nantes (1-1).Plus belle surprise de Ligue 1 la saison dernière avec une 7place accrochée en étant promu, Lens a démarré son nouvel exercice en remplissant pleinement son rôle d'équipe poil à gratter. Auteur d'une bonne préparation estivale, le Racing Club de Lens et son effectif quasiment inchangé ont signé deux matchs nuls sur leurs deux première rencontre de L1 cette saison. D'abord, les Sang et Or sont allés prendre un bon point sur la pelouse de Rennes (1-1). Puis ils ont concédé dimanche dernier un nul face à Saint-Etienne au terme d'un match animé (2-2) joué dans un Bollaert qui retrouvait enfin son chaud public. En comptant ses matchs amicaux, Lens a vu 6 de ses 7 dernières rencontres finir avec des buts des deux côtés, et on pourrait en voir un 7ce samedi face à Monaco qui prend trop de buts en ce début de saison.