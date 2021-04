Pronostic Monaco Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco en balade face à Dijon

Revenue sur le podium de la Ligue 1 au meilleur des moments, l'AS Monaco va tenter d'obtenir beaucoup mieux dans cette fin de saison. Les Monégasques occupent actuellement la 3place avec 4 points de retard sur Lille, et seulement 1 vis-à-vis du PSG. Le club princier est sur une excellente dynamique avec une seule défaite concédée lors des 16 dernières journées, face à Strasbourg. Les hommes de Niko Kovač viennent de remporter leurs deux dernières rencontres sur des scores impressionnants face à l'AS Saint-Étienne (4-0) et contre Metz (4-0). De plus, le club du Rocher s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant mardi ces mêmes Grenats lors de la séance des tirs au but. Les Monégasques reçoivent de nombreuses louanges pour leurs prestations offensives abouties avec Ben Yedder, Volland, Golovin, Jovetić ou Diop (qui sera de retour ce week-end), mais se montrent aussi terriblement efficaces défensivement. Lors des 8 dernières rencontres, Monaco n'a encaissé qu'un seul but lors de sa défaite à Strasbourg.

En face, Dijon est dans une dynamique totalement opposée avec 11 revers consécutifs. Avec 17 points de retard sur le premier relégable, et 14 sur le barragiste, le club bourguignon est quasiment assuré de finir en Ligue 2. Depuis plusieurs saisons, le DFCO luttait pour se maintenir, mais n'a pas trouvé le bon équilibre cette année. Les Dijonnais restent sur deux revers face à Reims (0-1) et à Marseille (2-0), au cours desquels ils ont été incapables de marquer le moindre but. En pleine bourre dans cette dernière ligne droite, Monaco devrait s'imposer sans encaisser de but face à Dijon.