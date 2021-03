Pronostic Moldavie Israël : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Israël facile en Moldavie

177e nation au classement FIFA, la Moldavie a débuté ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 par un nul face aux Iles Féroé (1-1). Dans le cadre de la 2e journée, les Moldaves ont été humiliés à Herning face au Danemark (8-0). Modeste sélection, la Moldavie avait fini en dernière position de son groupe de qualification pour l'Euro 2021 qui comprenait également, la France, la Turquie, l'Islande, l'Albanie et Andorre. Les Moldaves joueront également leur maintien en Ligue des Nations C suite à leur dernière place de poule derrière la Slovénie, la Grèce et le Kosovo. Sur son parcours, la sélection moldave n'avait été en mesure de prendre qu'un seul point et n'avait inscrit qu'un seul but face à ces modestes adversaires. De son côté, Israël n'est pas parvenu à se qualifier pour le prochain Euro en finissant d'une part en 5e position de son groupe, puis en ratant sa dernière chance lors des barrages. En effet, les Israéliens se sont inclinés lors du 1er tour des barrages face à l'Ecosse lors de la séance des tirs aux buts. Pour son entrée en lice dans ses qualifications pour le Mondial 2022, Israël s'est incliné à domicile face à l'un des favoris du groupe, le Danemark (0-2), malgré un bon match. Pour leur deuxième rencontre, les Israéliens ont partagé les points avec l'Ecosse (1-1). Avec Zahavi, Solomon, Weissman ou Dabbur, la sélection israélienne dispose d'un potentiel offensif intéressant qui devrait lui permettre de remporter sa première victoire face à des très faibles moldaves.