Pronostic Metz Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne à Metz

Le FC Metz sort d'un exercice abouti au cours duquel il avait décroché assez rapidement son maintien. Cette nouvelle saison s'annonce nettement plus compliquée, puisque la formation messine végète en bas de tableau. En effet, actuellement le club messin se retrouve en 18position avec le même nombre de points que Troyes (17) et à une unité de Bordeaux. Rien n'est encore joué pour le maintien, mais les hommes de Frédéric Antonetti se doivent de réagir rapidement. Après avoir enchaîné 3 revers de rang face à Troyes, Strasbourg et le Paris Saint-Germain, Metz est finalement parvenu à remporter son 1match face à une équipe brestoise au plus mal. En revanche, les Messins se sont inclinés immédiatement après lors de la dernière journée à Angers au terme d'un scénario cruel, avec un but encaissé dans les arrêts de jeu. Depuis le début de saison, les Grenats ont perdu à plusieurs reprises des points importants en fin de rencontre. Attendu comme un outsider dans cette nouvelle saison de Ligue 1, le Stade Rennais a connu des débuts poussifs. En effet, le club breton a notamment subi trois revers d'affilée face à Angers, Reims et Marseille. Les hommes de Bruno Génésio se sont repris et sont invaincus lors des 3 dernières journées. Après avoir explosé le Clermont Foot (6-0) au Roazhon Park, Rennes aurait dû ramener les 3 points de Bordeaux mais s'est fait surprendre en fin de rencontre (1-1). Avant la trêve internationale, le club breton recevait le Paris Saint-Germain dans un match de gala. Efficace à des moments-clés, le stade Rennais a décroché une victoire de prestige face au PSG. Cette victoire a permis à Rennes de se rapprocher de la première partie de tableau. Impressionnant depuis son arrivée, Gaëtan Laborde s'est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe (7 buts toutes compétitions confondues, Montpellier puis Rennes). Déterminé à enchainer suite à sa victoire face à Paris, Rennes devrait profiter du passage délicat des Messins pour décrocher les 3 points.