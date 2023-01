Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Manchester City bat encore Chelsea

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche phare de ces 1/32de finale de la FA Cup met aux prises Manchester City et Chelsea qui se sont affrontés jeudi. En effet, lesont réalisé une superbe opération en milieu de semaine en dominant lesà Stamford Brigdge (0-1) en Premier League grâce à une réalisation de Mahrez. Lors de cette rencontre, Pep Guardiola avait décidé de faire des changements tactique en incorporant Cancelo au cœur du jeu. Cette décision n’a pas fonctionné puisque City s’est montré très décevant en première mi-temps. A la pause, le coach catalan a réajusté son équipe en incorporant le jeune Lewis qui confirme tout son talent, mais aussi Mahrez et Grealish, qui ont été tous deux décisifs sur le but inscrit par leur équipe. A noter que pour la 5fois de la saison, Haaland est resté muet. Cette victoire permet à City de revenir à 5 points d’Arsenal. Les semaines qui arrivent s’annoncent chargées pour lesavec notamment le derby de Manchester le 14 janvier à Old Trafford. Le succès obtenu à Stamford Bridge est venu relancer la bande à Guardiola qui avait été tenue en échec par Everton (1-1) à l’Etihad. Lors de ses 3 derniers matchs disputés à l’Etihad, City a été battu par Brentford (1-2), tenu en échec par Everton (1-1) et a dominé Liverpool (3-2) en Carabao Cup. Cette confrontation face à Chelsea est la 3de la saison, et lors des deux premiers affrontements les Citizens se sont imposés sans concéder le moindre but.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea est dans une situation préoccupante. En effet, les Blues se trouvent seulement à la 10place de Premier League avec 8 points de retard sur les places qualificatives européennes. De plus, la formation londonienne est donc déjà éliminé de la Carabao Cup. Pour son retour à la compétition après la coupure du Mondial, Chelsea s’est imposé contre Bournemouth (2-0) mais a ensuite été tenu en échec par l’autre promu, Nottingham (1-1). La défaite en milieu de semaine face à City a confirmé les difficultés actuelles des. Privé de Mount, blessé juste avant la rencontre, Potter a vu Sterling et Pulisic être contraints de sortir rapidement pour des pépins physiques. Amorphes, les Blues ont incliné un nouveau revers qui les éloigne de leur objectif de qualification en Ligue des Champions. Comme un symbole de ce dysfonctionnement, Aubameyang rentré en jeu pour palier la blessure de Sterling a été lui-même remplacé 60 minutes plus tard suite à une triste prestation. Les absences de Sterling, Mount, Pulisic s’ajoutent à celles des Kanté, Reece James ou Fofana mais Badiashile pourrait faire sa première. Avec cette fois le champion du monde Alvarez en pointe, City devrait s’imposer pour la 3fois de la saison face à Chelsea.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(278€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(550€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !