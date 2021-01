Pronostic Manchester City Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City fait le taf face à Brighton

Dans une Premier League où la lutte fait rage pour le titre, Manchester City retrouve sa meilleure forme au bon moment. En effet, la bande à Guardiola a signé un début de saison sans grand relief. Toujours aussi efficace au niveau des résultats, le jeu pratiqué par les Citizens étaient loin des standards habituels du coach catalan. Mais Man City est progressivement monté en puissance lors des fêtes de fin d'année et a certainement signé sa meilleure prestation de la saison à Stamford Bridge avec une victoire tranquille (3-1) face à Chelsea il y a 10 jours, alors que City déplorait de nombreuses absences. Les partenaires de Raheem Sterling ont confirmé en demi-finale de la Carabao Cup en dominant le voisin Man United à Old Trafford (2-0). Invaincus lors des 13 dernières rencontres, les Citizen se sont également facilement qualifiés pour les 16de finale de la FA Cup en dominant Birmingham le week-end dernier (3-0). Réputé pour la qualité de son jeu, City se montre très solide défensivement cette saison avec la meilleure défense de Premier League (13 buts encaissés). L'arrivée du portugais Ruben Dias a été bénéfique dans ce secteur de jeu.

De son côté, Brighton lutte pour son maintien en Premier League. Les pointent actuellement à la 17 place du classement avec 3 points d'avance sur la formation de Fulham, première relégable mais qui compte 2 matchs de retard. Brighton se montre solide avec 4 nuls lors des 5 dernières journées, mais cette accumulation de matchs nuls ne permet pas au club du Sud de l'Angleterre de se sortir du bas de tableau. Lors de leur dernière rencontre de Premier League, les se sont retrouvés menés 3-1 par Wolverhampton à l'Amex Stadium, mais ont réussi à accrocher un point précieux, aux allures de victoire. Le week-end dernier, les partenaires de Neal Maupay se sont laborieusement qualifiés pour le prochain tour de la FA Cup en dominant Newport lors des tirs aux buts. Largement supérieur à son adversaire et capable de garder sa cage inviolée face à des équipes comme Manchester United et Chelsea, Manchester City pourrait s'imposer face à Brighton sans concéder le moindre but.