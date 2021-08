Pronostic Majorque Espanyol Barcelone : Analyse cote et prono du match de Liga

Un Majorque – Espanyol Barcelone cadenassé

La 3journée de Liga débute avec un affrontement entre deux promus, Majorque et l'Espanyol Barcelone. Les Insulaires, relégués à l'issue de la saison 2019-20, ont rapidement retrouvé l'élite en finissant second de l'antichambre de la Liga, à égalité de points avec leur adversaire du soir. Intéressant lors de sa préparation estivale, Majorque a confirmé lors des deux premières journées de Liga en accrochant de bons résultats. En effet, les protégés de Luis Garcia ont tenu le nul contre le Bétis Séville (1-1) avant d'aller chercher une victoire sur la pelouse du Deportivo Alaves (0-1). Dans cette équipe, on retrouve la pépite japonaise Kubo, prêté par le Real Madrid, mais aussi Mboula passé par l'AS Monaco. En face, l'Espanyol Barcelone a connu une destinée similaire à Majorque avec une remontée dans l'élite après un an de purgatoire en Liga 2. Les Catalans ont en revanche vécu une préparation moins intéressante, mais ont aussi fait face à une adversité nettement plus ardue (Grenade, Cadix, Fiorentina, …). Les hommes de Vicente Moreno ont lancé leur saison par deux nuls sans le moindre but face à Osasuna (0-0) et Villarreal (0-0). Exceptionnel l'an passé, Raul de Tomas n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, alors qu'il avait inscrit 23 buts en Liga 2. Comme tous les matchs de ces deux équipes dans ce début de Liga, on devrait voir un match fermé, avec moins de 3 buts.