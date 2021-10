Pronostic Lyon Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco résiste à Lyon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 10journée de Ligue 1 se déroule samedi au Groupama Stadium où Lyon accueille l’AS Monaco. Cet été, la formation rhodanienne a misé sur l’ancien coach de l’Ajax, Peter Bosz pour relancer une équipe qui a manqué la qualif’ pour la Ligue des Champions lors des 2 dernières saisons. En début de ce nouvel exercice, les Lyonnais ont connu des difficultés en ne récoltant aucun succès lors des 3 premières journées. Ensuite, les Olympiens sont montés en régime en enchainant 3 victoires consécutives face à Nantes, Strasbourg et Troyes. Pour son dernier match au Groupama Stadium, Lyon a été surpris par Lorient qui est parvenu à décrocher le point du nul (1-1). Lors de la dernière journée, les Lyonnais se déplaçaient chez le voisin stéphanois, au plus mal. Dans un derby très ouvert, les hommes de Peter Bosz ont ouvert le score par Aouar parfaitement servi par Paqueta. En revanche, l’expulsion d’Anthony Lopez en seconde période a changé le scénario du match, qui a vu le retour des Stéphanois en fin de match (1-1). Depuis le début de saison, Lyon a perdu à de nombreux points dans des matchs qui lui semblaient acquis, notamment à cause de problèmes défensifs (11défense de L1 seulement).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Monaco a également connu une entame poussive, caractérisée par sa défaite en barrage de la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Le nul obtenu lors du derby face à Nice (2-2) semble avoir lancé la saison des hommes de Kovac. En effet, les Monégasques ont depuis signé 3 victoires consécutives face à Saint-Etienne (3-1), Clermont (1-3) et Bordeaux (3-0). Ces résultats ont permis à l’ASM de remonter en 6position à 4 points du 2, Lens. De plus, les cadres de la saison dernière que sont Ben Yedder, Volland, Tchouameni ou Golovin ont retrouvé leur meilleur niveau. Absent avec la Russie, Golovin est incertain et Ben Yedder (5 buts sur les 5 derniers matchs de l'ASM) devrait être le principal danger offensifs des Monégasques. Solide lors des dernières journées, Monaco a les armes pour ramener un résultat du Groupama Stadium face à des Lyonnais privé de leur gardien Lopes (suspendu) et de leurs avant-centres Dembelé et Slimani (blessés).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !